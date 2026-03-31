Una escena de terror sacudió la noche de este domingo 29 de marzo en El Espinal, Tolima. Lo que inicialmente parecía un caso de hurto de motocicleta en la avenida La Chapolera, ha escalado a una investigación de dimensiones oscuras. El doble homicidio de una pareja de jóvenes, perpetrado frente a su hijo de apenas 4 meses, tiene a las autoridades tras la pista de una red criminal que opera bajo la fachada de la “brujería”.

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Eran las 10:30 p. m. cuando Lizet Tatiana Avilés Ortiz, de 21 años, y su pareja sentimental se movilizaban en su motocicleta con su bebé en brazos. A pocos metros de llegar a su vivienda, frente al conjunto Babilonia, fueron interceptados por sicarios que salieron de una zona boscosa.

Sin mediar palabra, los delincuentes abrieron fuego. El hombre falleció en el sitio de manera inmediata, mientras que Lizet fue auxiliada y llevada al hospital San Rafael, donde murió minutos después. La tragedia se agravó al confirmarse que el bebé de 4 meses también fue impactado por las balas; el menor fue remitido de urgencia a Ibagué, donde su pronóstico es reservado.

El giro hacia lo esotérico

Aunque los atacantes huyeron en la motocicleta de las víctimas, el coronel Alejandro Poveda, comandante del Distrito de Policía, reveló un hallazgo clave: el hombre asesinado aún conservaba varias de sus pertenencias de valor. Esto hizo que la hipótesis del hurto perdiera fuerza frente a una más inquietante.

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“La hipótesis de hurto se mantiene, pero también están empezando a aparecer otras hipótesis y es que posiblemente tenga que ver con algunas situaciones derivadas del ejercicio de la esotería o de la llamada brujería”, explicó el coronel Poveda.

Esta línea investigativa no es fortuita. Desde finales de 2025, la gobernadora Adriana Magali Matiz ha denunciado la existencia de estructuras criminales en municipios como El Espinal, Ibagué y Suárez que utilizan locales de santería como fachada. Bajo el nombre de ‘Los Brujos’, estos grupos estarían vinculados no solo a estafas y lavado de activos, sino a homicidios selectivos derivados de disputas internas.

En marzo de 2026, operativos de la Fiscalía ya habían golpeado 13 viviendas de estas redes, incautando material que vincula estas prácticas con delitos de alto impacto. Las autoridades ahora buscan establecer si la pareja asesinada tenía algún vínculo o conflicto con estas organizaciones.

El alcalde de El Espinal, Wilson Gutiérrez, anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables materiales e intelectuales. “Estamos haciendo un trabajo articulado con la Fiscalía para dar con los responsables de este hecho que enluta a nuestra ciudad”, sentenció el mandatario.

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