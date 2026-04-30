La multinacional China Harbour Engineering Company (CHEC) presentará este jueves la propuesta de extensión de la Línea 1 del Metro de Bogotá hasta la calle 100 con conexión con la estación de la calle 106 de Transmilenio y la nueva troncal de la 68.

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El proyecto plantea ampliar el trazado actual desde la calle 82 mediante un corredor elevado por la autopista Norte, manteniendo el mismo sistema constructivo de la línea en ejecución.

De acuerdo con El Tiempo, la iniciativa corresponde a una Asociación Público-Privada (APP) de origen privado que será socializada en el Hotel Dann Carlton, luego de superar la etapa de prefactibilidad y revisión del comité distrital, según le dijo Leonidas Narváez, gerente de Metro de Bogotá, al citado medio.

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¿Cuál es el trayecto de la extensión de primera línea del metro de Bogotá?

La extensión tendría una longitud cercana a los 3,2 kilómetros, iniciando en el sector de Los Héroes y avanzando hacia el norte. El diseño incluye tres nuevas estaciones: calle 82 (estación 17), calle 93 (estación 18) y calle 102 (estación 19), que ampliarían el sistema que cuenta con el 75 % de ejecución.

Según reportó el rotativo, el viaducto dejaría la avenida Caracas después de la calle 82 y adoptaría una curva en “S” para conectarse con la Autopista Norte. El proyecto también propone estaciones tipo mezzanine, con estructuras más compactas e integradas al entorno urbano y menos robustas que las del proyecto inicial.

Otro cambio técnico relevante es la altura del viaducto, que pasaría de unos 13 metros a cerca de 20 metros para cruzar por encima de los puentes de las calles 94 y 100 para no demolerlos. El punto final operativo se trasladaría hasta el sector de la calle 114, donde se ubicaría la cola de maniobras del sistema.

Impacto y costo de la extensión del metro de Bogotá

La ampliación implicaría un aumento de entre 60.000 y 80.000 pasajeros diarios, llevando la demanda total a cerca de 600.000 usuarios al día. El proyecto tendría una fase de preconstrucción de 18 meses y una fase de construcción de 42 meses, que incluye 6 meses destinados a pruebas, certificación y puesta en marcha.

El modelo incluye ocho trenes adicionales, que se sumarían a los 30 previstos en la línea principal. El sistema mantendría trenes eléctricos automatizados, con velocidad de diseño de 90 km/h y operación comercial cercana a 43 km/h.

En cuanto al costo, la propuesta plantea una inversión cercana a los $3,5 billones, de acuerdo con lo señalado por El Tiempo para etapas de estructuración y desarrollo del proyecto.

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