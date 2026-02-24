En medio de las informaciones que han circulado recientemente sobre un supuesto proceso civil en su contra, el empresario, narrador y periodista colombiano William Vinasco Chamorro emitió un pronunciamiento en el que se refirió a la situación que lo vincularía judicialmente con su expareja, Sandra Viviana Barragán Martínez.

A través de un comunicado, conocido por Pulzo, Vinasco manifestó que, hasta el momento, no ha sido notificado formalmente de ninguna actuación judicial relacionada con el caso que ha sido mencionado en distintos escenarios mediáticos.

“Con respecto a la información que ha circulado recientemente en algunos medios sobre un supuesto proceso civil mencionado por la señora Sandra Viviana Barragán Martínez, quiero manifestar que a la fecha no he sido formalmente notificado de ninguna actuación judicial en ese sentido”, indicó Vinasco en el pronunciamiento.

El periodista también expresó su sorpresa por la difusión pública de un asunto que, según afirmó, correspondería estrictamente al ámbito privado.

“Me sorprende profundamente que un asunto que, en caso de existir, correspondería estrictamente al ámbito civil y privado, haya sido llevado a escenarios mediáticos”, señaló en el mismo documento.

De igual manera, subrayó que se trata de un tema de carácter personal que, por su naturaleza, pertenece exclusivamente a la esfera privada y que, a su juicio, carece de interés público. En ese sentido, manifestó su confianza en las instituciones y en los canales legales correspondientes para cualquier situación que deba resolverse.

“He actuado siempre dentro del marco de la ley y como ciudadano respetuoso de las normas. Por ello, solicito que se respete mi vida privada y que los asuntos personales no sean utilizados en escenarios públicos como mecanismo de presión”, puntualizó.

Finalmente, el narrador dejó claro que no hará comentarios adicionales sobre este tema, precisamente por tratarse —según reiteró— de una situación de carácter privado.

¿De qué se trata el lío judicial de William Vinasco?

El pronunciamiento de William Vinasco Chamorro se da luego de que el Juzgado 13 de Familia de Bogotá admitiera una demanda interpuesta por Sandra Viviana Barragán Martínez, en la que se solicita la declaración de existencia de una unión marital de hecho y la correspondiente liquidación de la sociedad patrimonial.

De acuerdo con el expediente, la acción judicial sostiene que habría existido una convivencia pública, estable y permanente, con vocación de familia, lo que —según la parte demandante— podría generar efectos patrimoniales conforme a lo establecido en la Ley 54 de 1990.

En el marco del proceso también se plantean controversias relacionadas con una presunta dependencia económica, la solicitud de alimentos provisionales, medidas cautelares sobre bienes inmuebles y productos financieros, así como la eventual liquidación de un entramado societario presuntamente vinculado al empresario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de William Vinasco (@williamvinascoch)

Asimismo, dentro de la narrativa de los hechos presentada en la demanda se menciona que la pareja se habría conocido cuando la hoy demandante tenía 15 años, situación que, aunque no hace parte del objeto principal del proceso de familia, fue expuesta como contexto dentro del expediente.

Por ahora, el caso se encuentra en curso y será la justicia colombiana la encargada de evaluar las pruebas presentadas por las partes y de determinar si se cumplen o no los requisitos legales para el reconocimiento de una eventual unión marital de hecho y sus posibles efectos patrimoniales.

