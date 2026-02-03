Camila Zuluaga volvió a referirse al momento tensó que vivió en la mesa de Blu Radio durante la emisión del pasado viernes 30 de enero, en la que tuvo un cruce de palabras con la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Irene Molina. La periodista aseguró que fue deslegitimada por las palabras de la integrante del Gobierno de Gustavo Petro y que las preguntas que le hizo fueron válidas.

Todo se dio cuando Zuluaga abordó a la directora sobre el déficit fiscal, aumento del gasto público y la contratación desmedida que se ha dado en el Estado. La panelista de la emisora también cuestionó a Molina por su poca experiencia para ocupar el cargo, a lo que ella le dijo: “Cálmese”, por lo que la comunicadora le exigió respeto.

¿Qué dijo Camila Zuluaga sobre su pelea con la directora del DNP?

Aunque la periodista reconoció que subió el tono de una manera indebida y que pudo incomodar a la audiencia, reiteró que su profesión tiene el deber de ejercer control contra las diversas ramas de poder. A su vez, cuestionó que diferentes ministros de Petro arremetieran en su contra.

“Pareciera que se espera que los periodistas permanezcamos inmóviles cuando un servidor público —cuya responsabilidad es velar por las finanzas del país— evada responder preguntas concretas… que, en lugar de responder, decida acusar públicamente a una mesa de trabajo radial de ‘no querer que se destinen recursos’ a la salud, la educación y la inversión social para los más vulnerables”, dijo Zuluaga.

La integrante de la mesa de Blu Radio también le alegó a Molina, asegurando que le hizo preguntas válidas que fueron respondidas desde la demagogia lo que se prestó para desinformar y polarizar. “Recurso ampliamente utilizado por gobiernos en distintas latitudes para deslegitimar la crítica de los medios atacando su reputación”, añadió.

“Sorprende la escasa —casi nula— autocrítica de quienes hoy actúan como voceros automáticos del Gobierno. Funcionarios que repiten el discurso oficial como un mantra, porque esa repetición es, en muchos casos, la condición para permanecer en el cargo”, recalcó Zuluaga.

Sin embargo, ella destacó que su altercado no se trató de una persecución al Gobierno, pues en la mesa han tenido a otros funcionarios con los que se ha logrado debatir desde la cordialidad. Entre esas, puso como ejemplo a la ministra de Cultura, Yannai Kadanami o a la exjefa de cartera de Ambiente, Susana Muhamad.

“Los micrófonos de este programa están y seguirán estando abiertos para el debate con los funcionarios del Gobierno, siempre desde el respeto y la honestidad intelectual”.

