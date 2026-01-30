Natalia Irene Molina no ha cumplido su primer año como directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y aunque ha tenido poca exposición pública, su entrevista con Camila Zuluaga, en Blu Radio, terminó dejándola en el ojo de la opinión pública, que ahora sabe de la existencia de esta importancia funcionaria, aunque sus respuestas dejan a más de uno con dudas.

La entrevista fue para conocer el análisis y la explicación de Molina frente a la administración del dinero de los colombianos. Sin embargo, poco a poco, las palabras de la funcionaria no convencieron a los periodistas que la entrevistaban. De hecho, hasta se atrevió a decir mentiras que fueron contrarrestadas con datos publicados por el mismo Gobierno.

La directora del DNP no quiso responder por el aumento en la contratación del Gobierno actual y cómo esto ha aumentado el gasto público y, por el contrario, se quiso escabullir hablando de otros gastos que todo el país ve como positivos y por los que nadie le ha cuestionado (como el pago de un salario mínimo a los soldados o a los internos de los hospitales). Esto, sumado a datos inexactos que dio en la entrevista, fue molestando poco a poco a Camila Zuluaga, que constantemente le hacía hincapié en las preguntas que evadía.

Así fue la entrevista que acabó en una fuerte confrontación entre Camila Zuluaga y Natalia Molina:

El momentos más álgido fue cuando —irrespetuosamente, para algunas personas— Molina le dijo “cálmese” a Camila Zuluaga (minuto 28). La funcionaria también cuestionó la ética de la periodista, razón por la que la experimentada comunicadora le dijo: “Yo le voy a pedir un poco respeto y es que usted, como funcionaria pública, no debe decir que a nosotros nos molesta [que el Gobierno invierta en equipos de salud]. En esta discusión que hemos tenido de la manera más respetuosa, que usted desde el Gobierno venga a achacarnos y a decir que nosotros lo que queremos es proteger a los ricos porque eso que usted está diciendo es completamente falso…”.

Molina quiso explicarse de nuevo y decir que no dijo lo que efectivamente sí había dicho, pues ella, siguiendo la línea de Armando Benedetti y de otros funcionarios públicos, dijo en varios momentos de la entrevista que el decreto de emergencia económica y otras medidas de Gobierno no beneficiaba a una mayoría de la población colombiana, sino solo a los “ricos”, afirmaciones que son completamente falsas, pues la misma Corte Constitucional suspendió la medida porque los argumentos del Gobierno para decretarla no son ciertas.

También, Camila Zuluaga le mencionó que la palabra “cálmese” ha sido utilizada históricamente por los hombres como una forma de “machismo” que ahora era aplicado por una misma mujer para desacreditar a su contralocutor. “Le pido un poco más de respeto”, le dijo Camila Zuluaga.

Como la directora del DNP no quiso (o no pudo) responder los cuestionamientos que durante más de 20 minutos le hicieron los periodistas sobre el uso del gasto público, Zuluaga sí cuestionamiento su idoneidad para ese cargo, pues este es uno de los puestos más importantes del Gobierno en cuando a la administración del dinero público y de todos los colombianos. Esto, obviamente, no le gustó a la funcionaria, que también subió su tono de voz y terminó tirándole el teléfono. (Minuto 32)

Luego de que acabó la entrevista, todos los periodistas de la mesa de Blu Radio manifestaron su opinión, pero Camila Zuluaga mencionó un hecho relevante y es el contexto en el que sucede esa polarización, pues desde hace varias semanas, el mismo Gobierno ha estado destilando palabras que buscan poner en disputa a dos contextos sociales diferentes (“los ricos contra los pobres”) y eso está siendo usado como caballo de batalla de cara a las elecciones presidenciales de este 2026.

