El presidente Gustavo Petro difundió a través de su cuenta de X un video creado con inteligencia artificial en el que aparece un grupo de soldados agradeciendo al mandatario por lo que describen como un “sueldo digno” y mejores condiciones para sus familias.

En la pieza audiovisual, los supuestos militares expresan: “Por fin algo justo, nos la jugamos todos los días y ahora sí vale la pena. Un sueldo digno, mi gente. Gracias presidente Petro, a brindar por eso y que viva Colombia. Esto es para nuestras familias”. El mensaje fue compartido desde el perfil oficial del jefe de Estado, que cuenta con más de ocho millones de seguidores.

El video fue sometido al filtro de verificación de Pulzo para determinar si había sido creado con inteligencia artificial. El resultado arrojó positivo, lo que confirmó que las imágenes y voces no corresponden a personas reales. Horas después de que el video estuviera siendo difundido en X, el jede de Estado optó por eliminarlo.

Cabe mencionar que ya el mandatario había reaccionado a otro momento, este sí real, en el que un grupo de soldados celebraba su nuevo salario al consultar sus cuentas bancarias. A esto, Petro ya había escrito: “Alta moral de un ejército emancipador”.

No es la primera vez que el presidente Petro divulga contenidos creados o manipulados con inteligencia artificial. En diciembre pasado, el mandatario compartió un video que presentaba como evidencia de saqueos en las afueras de Buenos Aires, en Argentina. En su publicación, aseguró que ciudadanos argentinos estaban asaltando establecimientos de comida, acompañando el mensaje con un clip atribuido a un noticiero chileno.

Ese episodio también causó controversia internacional, pues la información resultó ser falsa y se difundió en medio de la tensión política entre Petro y el presidente argentino Javier Milei, con quien mantiene profundas diferencias ideológicas y constantes cruces en redes sociales. Analistas señalaron entonces que se trató de un hecho inédito, ya que un jefe de Estado divulgó una noticia falsa desde canales oficiales para criticar a un gobierno extranjero.

Pulzo recuerda que cuenta con CheckeameEsta, una herramienta gratuita que permite a los usuarios comprobar si fotos o videos han sido manipulados con inteligencia artificial, con el fin de fortalecer la verificación de la información que circula en redes sociales.

