El bloqueo que tiene a más de 1.500 funcionarios atrapados en Bogotá tuvo un particular episodio que no pasó desapercibido frente a los ciudadanos presentes como testigos en cercanías del Centro Administrativo Nacional (CAN).

Un grupo de manifestantes protestó en la entrada del Ministerio de Educación, con lo que impidió la salida de los trabajadores y solo dejó salir a mujeres, pero además hubo tensión con los medios de comunicación en ese punto.

Uno de los miembros de las comunidades afro y campesinas que llegaron al sitio protagonizó una inaudita agresión a una periodista de Red Más Noticias durante el seguimiento de las incidencias en el sitio.

La escena se registró cuando la comunicadora, detrás de un hombre corpulento de camiseta negra, estiró su brazo para obtener las declaraciones de uno de los funcionarios afectados luego de que quedó atrapado en el bloqueo.

Lo cierto es que la cuenta de X (antes conocido como Twitter) del mencionado medio de comunicación televisivo replicó un video de cómo uno de los manifestantes le agarró el brazo a la reportera para evitar que continuara en su labor de recolección de reacciones.

De hecho, el ataque se presentó precisamente cuando el funcionario puso sobre la mesa la manera en la que ese bloqueo afectaba sus derechos, lo que llevó al inaudito agarrón frente a las cámaras.

“No me quite el micrófono, señor”, le reclamó la periodista al manifestante agresivo que la movió, con una evidente diferencia de contextura física y en una muestra más de la tensión en ese momento.

Esa escena sirvió para que los presentes describieran como violenta la actitud de los manifestantes contra la prensa y contra la comunidad, en un hecho que fue cuestionado duramente por la afectada.

Las personas que llevan a cabo estas protestas que impiden la movilidad de los funcionarios son parte de 40 consejos comunitarios articulados en la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC).

Esta es apenas una muestra de los inconvenientes en los alrededores del Centro Administrativo Nacional (CAN), situación que ha afectado el orden público en esta zona de Bogotá.

Incluso, una de las quejas que surgieron por parte de los reporteros en el lugar es que no apareció ningún líder que cumpliera las funciones de vocero para exponer su posición en esa protesta.

Sin embargo, lo que sí sucedió es que quedó reflejado frente a las cámaras cómo impidieron el paso y movilidad de los hombres que estuvieron retenidos este lunes 16 de febrero de 2026 en los edificios estatales.

¿Qué edificios estatales están en el CAN de Bogotá?

El Centro Administrativo Nacional, conocido como CAN, es el núcleo del poder ejecutivo y de seguridad en Colombia. Ubicado en la localidad de Teusaquillo, sobre la Avenida El Dorado, este complejo urbanístico concentra las sedes principales de los ministerios y organismos estatales más importantes del país. Dentro de este complejo administrativo, se destacan los siguientes edificios y entidades estatales:

Ministerio de Defensa Nacional: sede del mando central de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia.

Ministerio de Educación Nacional: edificio dedicado a la gestión de las políticas educativas y el fomento de la calidad académica.

Ministerio de Transporte: entidad encargada de la infraestructura vial y la regulación del tránsito a nivel nacional.

Ministerio de Minas y Energía: despacho donde se coordinan los recursos naturales, la electricidad y la política minera.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane): sede central donde se procesa y publica la información estadística del país.

Fiscalía General de la Nación: importante complejo judicial donde funcionan los despachos de investigación y acusación penal.

El CAN sigue siendo un punto de referencia vital para el funcionamiento democrático y la institucionalidad colombiana contemporánea.

