Tras cumplirse seis horas del plantón por parte de comunidades afrodescendientes e indígenas, finalmente se dio la salida de funcionarios que permanecían retenidos en varias entidades en inmediaciones del Centro Administrativo Nacional (CAN).

Sigue a PULZO en Discover

En redes sociales comenzaron a circular videos que evidenciaron la tensión que se vivió este lunes en el sector. Las imágenes muestran llantas incendiadas en plena vía y bloqueos que impedían la entrada y salida de entidades públicas.

(Vea también: Graves inundaciones en Bogotá: fuerte aguacero del lunes dejó edificios con el agua al cuello)

Lee También

🔴Integrantes de la comunidad indígena y afro que llegaron anoche a la Universidad Nacional mantienen los bloqueos en el CAN. Funcionarios de las entidades de la zona no han podido salir de los edificios. Informa: Mateo Chacón. pic.twitter.com/8jnmWJeqLh — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) February 16, 2026

Según los reportes, más de 1.500 funcionarios tuvieron impedimentos para abandonar sus lugares de trabajo debido a las manifestaciones protagonizadas por comunidades afro y campesinas que llegaron desde el norte del Cauca en protesta a inclumplimientos del Gobierno Nacional. En los videos también se observa a grupos de personas cerrando accesos y ocupando puntos estratégicos del sector.

(Vea también: Fotos del chef que cocinó carne humana en Bogotá cuando era habitante de calle: “3 años sin salir”)

La situación se tornó más delicada cuando algunos trabajadores, ante la imposibilidad de seguir dentro de los edificios, decidieron salir por sus propios medios y abrirse paso entre los manifestantes. En varios de los videos difundidos se ven momentos de empujones y tensión, reflejando la presión que se vive en la zona y el impacto directo sobre quienes laboran allí.

Siguen los bloqueos en las salidas del Ministerio de Educación y la ANT. Personas al interior intentan retirarse y se presentan altercados en algunos accesos, ante la desesperación de quienes buscan salir. Los manifestantes no entregan declaraciones y aseguran que no están… pic.twitter.com/6x9xTCpbjc — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 16, 2026

Lee También

Los bloqueos afectan especialmente los alrededores del Ministerio de Educación y otras oficinas ubicadas en el CAN, mientras persisten las restricciones de movilidad sobre la calle 26 y vías cercanas.

Desde el Distrito, voceros insistieron en la necesidad de proteger la integridad de todos los ciudadanos y rechazaron cualquier acto que ponga en riesgo a las personas.

* Pulzo.com se escribe con Z