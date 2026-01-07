William Vinasco, uno de los personajes más queridos y recordados de la radio y la televisión en Colombia, sigue apostando por ampliar sus marcas y negocios que van más allá de los medios de comunicación.

En este inicio de año, una de sus grandes apuestas es expandir más su cadena de restaurantes Santa Costilla, que tiene varios años funcionando y con éxito en los puntos dentro y fuera de la capital.

Con una inversión de 1.500 millones de pesos, el negocio de Vinasco abrió una nueva sede en la Calle 81, al norte de Bogotá. Esta nueva sede cuenta con el diseño arquitectónico de Mauricio Torres y la puesta a punto de Fabián Pérez, quienes lograron materializar el diseño original y adaptarlo a la esencia de la marca.

Santa Costilla 81 cuenta también con una terraza amplia, acompañada de un bar dinámico lleno de aromas y cócteles, mientras se disfruta de deportes en pantalla gigante o música en vivo; además de un salón principal con un diseño que hace un maridaje perfecto con el menú.

Además de esta nueva apertura, el restaurante del reconocido locutor conserva su sede original en Usaquén, la sede campestre en el campo de golf Briceño 18 y avanza en su proceso de expansión en Mérida, Yucatán, junto con nuevas aperturas en desarrollo.

En ese punto, además, funcionará una sede de McCarthy’s Irish Pub Colombia, otro negocio del dueño de la emisora Candela, pero con un enfoque para los amantes del rock.

Negocios de William Vinasco en Colombia

El empresario ha incursionado con fuerza en el sector de hoteles, restaurantes y cafeterías. Es socio y propietario de marcas reconocidas como Santa Costilla, un referente de la oferta gastronómica en Bogotá que ya cuenta con múltiples sedes, y su visión de negocio se extiende a los bares de concepto con establecimientos como McCarthys Irish Pub y Rosarito, los cuales han expandido su presencia no solo en las principales ciudades de Colombia, sino también con apuestas en mercados internacionales como México y Panamá.

