Los sacudones de la economía en Colombia tienen a muchas personas en vilo, por lo que el cambios como el control de Movistar, ahora en manos de Tigo, abren dudas entre los usuarios.

Por ejemplo, uno de los aspectos es sobre cuál es la manera para cancelar un servicio de Movistar, por lo que hay algunos pasos relativamente simples pero muy específicos a seguir.

El sitio web de esa empresa indica que se requiere seguir un proceso formal para garantizar seguridad y evitar inconvenientes. La recomendación principal es realizar la solicitud directamente con un ejecutivo comercial de la compañía, en lugar de hacerlo por terceros o canales no oficiales.

Para gestionar la cancelación, los usuarios deben comunicarse a la línea de atención 600 600 3000. A través de este número, un asesor verificará los datos del titular y guiará el procedimiento para finalizar el contrato de manera correcta. Este paso es clave para proteger la información personal y evitar fraudes.

El horario de atención está definido para facilitar el contacto. De lunes a viernes, la línea funciona entre las 9:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde. Los sábados, el servicio está disponible desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. Es importante tener en cuenta que no hay atención en días festivos, por lo que se recomienda planear la llamada con anticipación.

Un punto fundamental es que la cancelación únicamente puede ser solicitada por el titular del servicio. Es decir, la persona cuyo nombre figura en el contrato debe ejecutar directamente la gestión. Sin esta condición, la empresa no podrá avanzar con el trámite.

Antes de llamar, conviene tener a la mano los datos personales y la información del servicio contratado. Esto agiliza la verificación y permite que el proceso sea más rápido. Seguir estos pasos garantiza una cancelación segura y sin contratiempos.

¿Qué pasó con Movistar en Colombia?

El panorama de las telecomunicaciones en Colombia ha experimentado un cambio histórico debido a la reciente integración estratégica de las operaciones de Movistar (Telefónica) y Tigo (Millicom).

Este proceso, consolidado plenamente en este 2026, surgió como una respuesta necesaria ante la intensa competencia del mercado y la necesidad de optimizar costos operativos.

La alianza se formalizó inicialmente mediante la creación de una red compartida de acceso móvil, lo que permitió a ambas compañías participar de manera conjunta en la subasta de tecnología 5G, asegurando una cobertura más robusta y eficiente en el territorio nacional sin duplicar infraestructuras costosas.

Posteriormente, las empresas avanzaron hacia una integración más profunda de sus activos, lo que creó un nuevo gigante en el sector del ‘retail’ tecnológico y la conectividad.

Esta unión estratégica busca equilibrar la balanza frente a Claro, el operador dominante, permitiendo a Movistar centrar sus esfuerzos en la expansión de su fibra óptica, la cual sigue siendo una de las más rápidas y premiadas del país.

Los usuarios de Movistar han percibido esta transición a través de mejoras en la estabilidad de la señal y una oferta de servicios más competitiva, manteniendo la identidad de la marca bajo una estructura operativa mucho más sólida y rentable.

¿Quién es el dueño de Milicom?

Millicom International Cellular S.A., la empresa matriz de la marca Tigo, es una compañía pública cuyas acciones cotizan en los mercados de valores de Estados Unidos y Suecia. Esto significa que la propiedad de la empresa está distribuida entre diversos inversionistas institucionales, fondos de pensiones y accionistas privados.

Sin embargo, en este 2026, el control estratégico de la compañía ha dado un giro significativo hacia el empresario francés Xavier Niel. A través de su vehículo de inversión, Atlas Luxco S.a r.l., Niel se ha consolidado como el accionista mayoritario tras completar exitosas ofertas de adquisición que le han otorgado el mando sobre el rumbo de la organización en América Latina.

Xavier Niel, conocido por ser el fundador del grupo de telecomunicaciones Iliad en Europa, ha inyectado una visión de eficiencia y expansión tecnológica en Millicom.

Bajo su influencia, la empresa ha fortalecido su presencia en mercados clave como Colombia, donde recientemente integró sus operaciones de infraestructura con Telefónica.

Aunque Niel posee la mayor participación individual, otros grandes fondos de inversión internacionales mantienen porcentajes minoritarios, lo que obliga a la compañía a mantener altos estándares de gobierno corporativo y transparencia financiera.