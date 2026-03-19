El Gobierno Nacional informó, a través de un comunicado dirigido a la opinión pública y al Banco de la República, que será necesario que las inversiones en Títulos de Tesorería (TES) que tienen los fondos privados de pensión sean negociadas con Colpensiones, directamente.

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Según expone el documento, el objetivo de esto sería mitigar el impacto del pago de pensiones a afiliados que se trasladaron a Colpensiones desde julio de 2024, pero cuyos recursos todavía siguen en los fondos privados de pensión.

El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, se refiere a la reforma pensional que se encuentra en estudio de la Corte Constitucional. Además, plantea un escenario de impacto sobre los colombianos que ya lograron la pensión en el marco de la transición a el nuevo sistema de pensiones que plantea el gobierno Petro.

(Vea también: Gobierno alista decreto que sacudiría pensiones en Colombia: es con la plata de fondos privados)

Colpensiones negociaría con Porvenir, Protección y otros fondos privados en Colombia

El documento también agrega que “Colpensiones ha solicitado reiteradamente el traslado de los recursos de los afiliados de forma inmediata, conforme al artículo 16 de la Ley 100 de 1993 que dispone: ‘ninguna persona podrá distribuir las cotizaciones obligatorias entre los dos Regímenes del Sistema General de Pensiones’.

“Teniendo en cuenta los posibles impactos en los mercados locales y en particular las inversiones de los fondos privados en Títulos de Deuda Pública TES, el gobierno ha propuesto la negociación de dichas inversiones con Colpensiones con el fin de reducir el posible impacto señalado”, agregó esa misma cartera.

El Gobierno, además, enfatiza en que tomó la decisión de que, mientras la Corte Constitucional se pronuncia sobre la reforma pensional, se aplicarán los principios fijados en la Ley 100 de 1993, referente al Sistema General de Pensiones.

“Cumplidos los procedimientos legales y estudiadas las observaciones presentadas, el proyecto de decreto continuará su trámite”, sentencia.

Este es el comunicado:

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