El manual de la comunidad usuaria de Transmilenio es claro: el respeto por el espacio ajeno no es solo una sugerencia, sino una norma de convivencia que acarrea sanciones económicas. Quienes acostumbran a reproducir contenido multimedia a alto volumen sin usar audífonos dentro de los buses o estaciones, podrían terminar pagando una suma considerable por perturbar la tranquilidad de los demás pasajeros.

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De acuerdo con el Código Nacional de Policía y Convivencia (Artículo 146), esta conducta se clasifica como una multa tipo 1. Para este 2026, el valor del comparendo asciende a 233.456 pesos.

Esta cifra, curiosamente, iguala la sanción impuesta a los colados, quienes deben cancelar cerca de 233.454 pesos.

La autoridad encargada de imponer estas medidas correctivas es la Policía Metropolitana de Bogotá. Sin embargo, la normativa vigente ofrece alternativas para que el ciudadano no deba desembolsar la totalidad del dinero, siempre y cuando actúe con rapidez:

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Descuento por pronto pago: si el infractor cancela la multa dentro de los primeros cinco días hábiles posteriores a la imposición, el valor de la sanción se reduce en un 50 %.

Conmutación por pedagogía: al tratarse de una multa tipo 1, el ciudadano tiene la opción de participar en actividades pedagógicas o programas comunitarios dentro de los mismos cinco días hábiles. Si un inspector de Policía aprueba la gestión, el pago en efectivo puede ser sustituido por esta labor educativa.

La medida busca mitigar los conflictos entre usuarios y garantizar que el desplazamiento en el transporte público sea un espacio de calma. El uso de audífonos es obligatorio para cualquier tipo de reproducción de audio, evitando así que el ruido externo se convierta en un factor de estrés adicional para quienes utilizan el sistema masivo de la capital.

¿Qué comportamientos están prohibidos en Transmilenio?

Moverse en el sistema masivo de Bogotá requiere más que solo tener saldo en la tarjeta Tullave. Para garantizar la seguridad y la convivencia de millones de pasajeros, el manual del usuario y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana contemplan una serie de conductas prohibidas que pueden acarrear sanciones económicas o el retiro del sistema.

(Vea también: Cambios y cierres nocturnos en Portal Américas: cómo afectarán las rutas y usuarios en mayo)

Uno de los puntos más críticos es la evasión del pago, que incluye colarse o ingresar por puntos no habilitados. Asimismo, están restringidas las ventas ambulantes, la distribución de publicidad y cualquier tipo de mendicidad o recolección de dinero dentro de buses y estaciones.

Para evitar accidentes y retrasos en la operación, Transmilenio prohíbe:

Bloquear las puertas de los buses o impedir su cierre.

Sentarse en los pasamanos o cruzar la línea amarilla antes de que el bus se detenga.

Consumir alimentos, bebidas, tabaco o sustancias psicoactivas.

Entre otras actividades.

Finalmente, el sistema enfatiza la tolerancia cero ante el acoso, las agresiones físicas o verbales y cualquier acto de vandalismo contra la infraestructura pública. Cumplir estas normas es clave para un viaje más fluido y seguro.

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