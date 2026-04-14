Un nuevo hecho de violencia sacudió a la localidad de Engativá, en Bogotá, luego de que un grupo de hombres armados irrumpiera en un establecimiento comercial para cometer un robo que terminó en tragedia. El caso ocurrió el sábado 11 de abril y dejó gravemente herido a un joven de 19 años.

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No obstante, este martes se confirmó el fallecimiento del joven por la gravedad de las heridas, pues el joven había recibido un disparo en la cabeza.

La víctima fue identificada como Luis Arturo Martínez Monrroy, oriundo del departamento de Bolívar, quien había llegado a la capital hace apenas dos meses en busca de oportunidades. Según relataron sus familiares, el joven estaba enfocado en salir adelante.

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“Fue un acto brutal. Luis estaba buscando un futuro en Bogotá. No merecía esto”, expresó una tía en declaraciones a Caracol Radio.

De acuerdo con la información conocida, los delincuentes ingresaron al local para despojar a los presentes de sus pertenencias y del dinero del negocio. En medio del asalto, uno de los atacantes accionó un arma de fuego e impactó al joven, quien fue trasladado a un centro asistencial, donde permaneció bajo atención médica hasta que se confirmó su fallecimiento días después.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad, material que ahora es clave para las autoridades en la identificación y captura de los responsables. Mientras tanto, la comunidad reaccionó con una velatón y una manifestación sobre la calle 80, exigiendo mayor presencia de la Fuerza Pública y acciones contundentes frente a la inseguridad.

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