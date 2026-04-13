Un nuevo caso de inseguridad encendió las alarmas en Bogotá, luego de que un asalto a un supermercado en el barrio Gran Granada, localidad de Engativá, dejara a un joven de 19 años gravemente herido.

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El hecho ocurrió en la noche del sábado 11 de abril y quedó registrado en cámaras de seguridad, donde se observa a dos hombres armados que ingresan al establecimiento y amenazan a tres trabajadores para cometer el robo.

Pulzo se abstiene de publicar la imágenes, ya que pueden ser sensibles, pero las puede ver aquí.

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La víctima fue identificada como Luis Arturo Ramírez, quien recibió un disparo en la cabeza durante el asalto. El joven fue trasladado de urgencia al Hospital de Engativá, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos.

De acuerdo con el reporte oficial, los delincuentes se movilizaban en motocicletas y, tras intimidar a los empleados, se llevaron la caja registradora del negocio, lo que ha generado dudas sobre si el hecho fue únicamente un hurto o si podría haber otros móviles detrás.

El teniente coronel Juan Torres confirmó que “la víctima recibió un impacto por arma de fuego por parte de los sujetos que ingresaron al establecimiento comercial”.

La Policía Nacional de Colombia adelanta las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Entre las hipótesis que se manejan están un posible caso de sicariato, un ajuste de cuentas, extorsión o un robo violento.

Hasta el momento, no se ha identificado a los responsables ni la ruta de escape, aunque las cámaras de seguridad del sector serán clave para avanzar en el caso.

El hecho causó indignación entre los habitantes del sector, quienes realizaron una velatón en apoyo al joven herido y para exigir mayor presencia de las autoridades, así como la instalación de un CAI en la zona.

Los residentes aseguran que este tipo de situaciones no son aisladas y denuncian un incremento en los hechos delictivos que afectan a comerciantes y trabajadores.

El caso también reavivó el debate sobre la percepción de seguridad en la ciudad. El concejal Leandro Castellanos cuestionó las cifras oficiales y pidió acciones concretas.

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Por su parte, desde la Secretaría de Seguridad, encabezada por César Restrepo, se ha informado que en lo corrido de 2026 las denuncias por hurto a comercio han disminuido en un 50 %. Sin embargo, casos recientes en localidades como Puente Aranda y Kennedy han puesto en duda la efectividad de estas cifras frente a la realidad que viven los ciudadanos.

Mientras avanzan las investigaciones, la familia de Luis Arturo Ramírez y la comunidad permanecen a la espera de respuestas, en medio de la preocupación por la inseguridad que continúa golpeando a la capital.

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