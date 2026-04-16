(Vea también: Momento en que conductor arrolló a ladrones que luego lo asesinaron en el sur de Bogotá)

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Según información compartida por El Tiempo, el detenido, de 31 años, cuenta con un prontuario de al menos nueve anotaciones judiciales por delitos como hurto agravado, violencia intrafamiliar y lesiones personales. Este historial fue clave para que las autoridades lo vincularan con el ataque.

“La Policía Nacional permite informar la captura de un ciudadano de 31 años de edad por el delito de homicidio en la localidad de Kennedy, hechos que se presentaron en el barrio Boitá, donde la comunidad informa a la Policía Nacional sobre unos disparos”, indicaron las autoridades en un comunicado.

De acuerdo con un informe de City TV, la comunidad intentó linchar al sujeto, pero la Policía intervino y logró su detención, por lo que podría enfrentar cargos por homicidio.

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#BOGOTA. Momento exacto en el que sujetos en motocicleta ases¡nan a ciudadano en b/Boitá, loc/Kennedy. En la filmación se observa como la víctima arrolla a los individuos con el vehículo después que robaron a un familiar. Uno de los presuntos implicados fue capturado, la… https://t.co/6b20NkWsBb pic.twitter.com/qOg5am3lIu — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) April 16, 2026

Conductor arrolló a delincuentes en moto, pero le dispararon y murió

El hecho se registró en el barrio Boitá, hacia las 2:00 de la tarde, cuando delincuentes que se movilizaban en motocicleta intentaron robar un paquete a una mujer que se había bajado de un vehículo gris. En medio del intento de robo, el conductor del carro reaccionó y arrolló a los atacantes; sin embargo, los sujetos le dispararon.

El capturado fue detenido en el lugar y, durante el procedimiento, las autoridades incautaron una motocicleta y un arma de fuego, elementos que serían clave dentro de la investigación.

Luego del ataque, la víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. Entre tanto, la Policía mantiene la búsqueda de un segundo implicado que logró escapar, según informó El Tiempo.