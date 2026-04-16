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Escrito por:  David Sánchez
Redactor nocturno     Abr 16, 2026 - 3:40 am
Las autoridades dieron a conocer el historial del hombre capturado luego del homicidio de un ciudadano de 54 años en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, ocurrido el 15 de abril de 2026, en medio de un presunto caso de fleteo que quedó registrado en video.

(Vea también: Momento en que conductor arrolló a ladrones que luego lo asesinaron en el sur de Bogotá)

Según información compartida por El Tiempo, el detenido, de 31 años, cuenta con un prontuario de al menos nueve anotaciones judiciales por delitos como hurto agravado, violencia intrafamiliar y lesiones personales. Este historial fue clave para que las autoridades lo vincularan con el ataque.

“La Policía Nacional permite informar la captura de un ciudadano de 31 años de edad por el delito de homicidio en la localidad de Kennedy, hechos que se presentaron en el barrio Boitá, donde la comunidad informa a la Policía Nacional sobre unos disparos”, indicaron las autoridades en un comunicado.

De acuerdo con un informe de City TV, la comunidad intentó linchar al sujeto, pero la Policía intervino y logró su detención, por lo que podría enfrentar cargos por homicidio.

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El capturado fue detenido en el lugar y, durante el procedimiento, las autoridades incautaron una motocicleta y un arma de fuego, elementos que serían clave dentro de la investigación.

Luego del ataque, la víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. Entre tanto, la Policía mantiene la búsqueda de un segundo implicado que logró escapar, según informó El Tiempo.

 

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