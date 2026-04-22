Una nueva masacre sacude al sur del país. Cinco jóvenes fueron asesinados con arma de fuego en zona periférica de Mocoa. De acuerdo con información revelada por La FM, los cuerpos fueron encontrados en un sector apartado del municipio, cerca de una vía que conecta con barrios residenciales.

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Hasta el lugar llegaron unidades del CTI de la Fiscalía y de la Policía Nacional para adelantar los actos urgentes e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido. Aunque no hay un pronunciamiento oficial detallado, se conoció que las autoridades convocarán un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación y definir medidas frente a este nuevo hecho violento.

(Vea también: Masacre en el Carnaval de Barranquilla: tres personas fueron asesinadas cuando consumían licor)

Las primeras versiones indican que los jóvenes fueron hallados en una zona boscosa, con múltiples impactos de bala, junto a las motocicletas en las que presuntamente se movilizaban. Habitantes del sector aseguran que el área es frecuentada por grupos de jóvenes, lo que ha aumentado la preocupación en la comunidad tras lo sucedido.

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El crimen ocurre en medio de un ambiente de tensión por la circulación reciente de un panfleto amenazante en redes sociales. En el mensaje se advertía sobre una supuesta “limpieza social” dirigida contra personas señaladas de cometer delitos o consumir drogas, lo que encendió las alarmas días antes del hallazgo de los cuerpos.

“Llegó el momento de hacer una nueva limpieza para todos los vendedores, fumadores de droga, ladrones, violadores, estafadores […] Todos los chirretes, marihuaneros, bazuqueros, ratas, ladrones de motos, que encontremos por este sector y sus alrededores a cualquier hora del día, les vamos a dar candela; no nos importará si caen inocentes; en la guerra siempre caen inocentes”, dice el mensaje recopilado por la emisora.

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