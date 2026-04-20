Así como se divulgó la grabación del ataque en el rodaje de ‘Sin senos no hay pasaíso’, se conoció el momento preciso de la captura de Josué Cubillos García, el agresor de dos miembros de la reconocida producción.

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El atacante también falleció durante el forcejeo luego de un ataque sorpresivo, lo que llevó a la reacción de las autoridades para detener al hombre que protagonizó un acto de intolerancia.

Las imágenes, replicadas por la cuenta de X de Caracol Radio, dejaron en evidencia la tensión en una situación que tiene en conmoción no solo a los más cercanos a la reconocida telenovela, sino a quienes se han encontrado con detalles de un hecho inaudito.

¿Qué pasó en rodaje de ‘Sin senos no hay paraíso en Bogotá?

Una jornada de grabación de ‘Sin senos sí hay paraíso’ se convirtió en escena de un violento ataque con arma blanca que dejó tres personas muertas, conmocionó a la industria audiovisual y derivó en la suspensión temporal del rodaje.

El sábado 18 de abril de 2026, un hombre perpetró un ataque con arma blanca en Bogotá mientras se desarrollaba el rodaje de la cuarta temporada de la popular serie colombiana.

La tragedia ocurrió en Santa Fe, en el sector de Los Laches, cerca del Instituto Roosevelt. Un hombre abordó al equipo solicitando fuego para prender un cigarro y, al no obtener respuesta, atacó con un bisturí a uno de los trabajadores, asestándole una herida mortal en el cuello.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, conductor de uno de los vehículos oficiales de la producción, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18 años, asistente de producción. El agresor, Josué Cubillos García, de 24 años, también falleció durante el forcejeo.

Cubillos García registra al menos tres ingresos a centros clínicos en 2024 y 2025, con diagnósticos de conductas de tratamiento mental. No era habitante de calle y aparecía en el régimen contributivo de salud. Las investigaciones además revelaron que dos días antes había agredido al personal de seguridad de un instituto de salud en la misma zona.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho, aclaró que no se trató de un hurto sino de intolerancia. Cuatro miembros de la producción fueron detenidos y la Fiscalía asumió la investigación.

Los directivos de TIS Studios y Telemundo Studios suspendieron el rodaje en todos los equipos por las graves afectaciones emocionales del equipo técnico. La actriz Carolina Gaitán lamentó públicamente la muerte de Nicolás Perdomo y la Alianza Nacional de Trabajadores del Sector Audiovisual exigió mayor seguridad en los rodajes.

¿Qué es Alianza Nacional de Trabajadores del Sector Audiovisual (Anta)?

La Alianza Nacional de Trabajadores del Sector Audiovisual, conocida por sus siglas Anta, es la primera organización sindical en Colombia dedicada exclusivamente a representar a los trabajadores técnicos, operativos y administrativos de la industria audiovisual.

Fundada oficialmente el 15 de abril de 2024, esta entidad gremial nació con el propósito de unificar a los profesionales del cine, la televisión y la creación de contenidos digitales bajo una sola voz que defienda sus derechos laborales frente a las productoras y el Estado.

El surgimiento de ANTA responde a una histórica situación de vulnerabilidad y precariedad laboral en el sector, caracterizada por jornadas extensas, bajos salarios y la falta de contratos de dependencia.

La organización cuenta con el respaldo internacional de UNI Global Union y sindicatos hermanos de la región, como el SATSAID de Argentina. Su misión principal es negociar condiciones de trabajo dignas, salarios justos y garantizar la seguridad social para miles de personas que operan detrás de cámaras en territorio colombiano.

Recientemente, en abril de 2026, la organización cobró relevancia mediática al solicitar la suspensión de rodajes tras incidentes de seguridad en los sets. ANTA aboga por un marco legal que proteja la integridad física y mental de los trabajadores, promoviendo la profesionalización de la industria. Su primera junta directiva está conformada por expertos técnicos que buscan transformar el panorama audiovisual del país hacia un modelo de equidad y legalidad.

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