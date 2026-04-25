Una emergencia por incendio estructural se registró en las últimas horas en Bogotá, lo que generó una rápida movilización de los organismos de socorro y la evacuación preventiva de un edificio.

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De acuerdo con el reporte oficial del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, unidades de las estaciones Chapinero y Central acudieron al lugar para atender la conflagración y evitar su propagación.

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La atención de la emergencia contó además con el apoyo de equipos especializados, entre ellos el grupo de Rescate Técnico y unidades de Aeronaves No Tripuladas (drones), que permitieron evaluar la magnitud del incendio desde distintos puntos y facilitar las labores de control.

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Como medida preventiva, las autoridades ordenaron la evacuación total del inmueble afectado, con el fin de proteger la integridad de sus ocupantes y permitir que los equipos de emergencia trabajaran en condiciones seguras.

Tras varias horas de intervención, los bomberos lograron controlar la situación. Según el informe preliminar, no se reportaron personas lesionadas como consecuencia del incendio.

Sin embargo, las labores no han finalizado. A esta hora, los equipos continúan realizando tareas de aseguramiento en la zona para evitar una posible reactivación del fuego.

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Las causas que originaron la emergencia aún no han sido establecidas y serán objeto de investigación por parte de las autoridades competentes.

El hecho generó preocupación entre los habitantes del sector, aunque la rápida reacción de los organismos de socorro permitió evitar una tragedia mayor.

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