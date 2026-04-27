Un bochornoso incidente protagonizado por el reconocido empresario Dairo Mora Valbuena, dueño de la Revista Poder, se ha vuelto viral en las últimas horas. El hombre fue capturado por la Policía de Tránsito en el norte de Bogotá luego de causar un accidente de tránsito y, en un intento desesperado por huir, invadir el carril exclusivo de TransMilenio en aparente estado de embriaguez.

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Los hechos ocurrieron en la Calle 100 con Carrera 22, en la localidad de Suba. Según testigos y videos difundidos en redes sociales, Mora Valbuena conducía su lujosa camioneta de forma errática antes de colisionar contra otro vehículo particular. Lejos de detenerse para responder por los daños, el empresario aceleró y se metió al carril de los buses rojos, donde finalmente fue interceptado por uniformados que tuvieron que esposarlo ante su evidente estado de alteración.

Aunque afortunadamente no hubo heridos, la irresponsabilidad le saldrá bastante cara a Mora. Con el ajuste de las multas de tránsito para este año, el empresario enfrenta sanciones millonarias. De confirmarse que es su primera vez bajo el influjo del alcohol, la multa mínima arranca en los 57.581.450 pesos.

Sin embargo, si durante el procedimiento el empresario se negó a realizarse la prueba de alcoholemia —como suele suceder en estos casos de alto perfil—, la ley es implacable: la multa sube automáticamente a 1.440 salarios mínimos diarios, lo que equivale a la astronómica cifra de 84.043.440 pesos, además de la cancelación inmediata de su licencia de conducción.

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El video del momento exacto en que el uniformado le pone las esposas ha generado una ola de críticas. “Iba manejando como un loco”, relató uno de los testigos que grabó la escena mientras el empresario salía de su camioneta.

Por ahora, la Revista Poder no ha emitido ningún comunicado sobre la situación jurídica de su dueño, quien permanece a disposición de las autoridades para determinar el grado exacto de alcohol que llevaba en la sangre y responder por la invasión de la infraestructura de transporte masivo de la capital.

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