La Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) anunció este miércoles primero de abril que dejará de llamarse así y adoptará el nombre de una histórica y extinta (hasta ahora) cadena del país: Inravisión.

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El Sistema de Medios Públicos aseguró que este miércoles recuperó los derechos de la red estatal que es su sucesora. De acuerdo con RTVC, el cambio se aprobó en una asamblea de accionistas y ya se formalizó con un registro en la Cámara de Comercio.

La red de medios estatales aseguró que esto será una nueva etapa para la tv y radio del país y que el objetivo se centrará en fortalecer la producción de contenidos, la participación ciudadana y “honrar la memoria” de los creadores de la marca que regresa.

🇨🇴📡#Inravisión | El retorno a Inravisión marca el inicio de una nueva etapa para la radio y la televisión pública en Colombia, orientada a fortalecer la producción de contenidos, ampliar la participación ciudadana, garantizar el acceso a información de calidad, reivindicar la… pic.twitter.com/gJTpW6XQJf — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) April 1, 2026

“Representa un acto de justicia con cientos de trabajadores que hicieron parte de esta entidad y con la memoria de un modelo de medios públicos centrado en el interés general”, agregó la Radio Televisión.

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¿Qué era Inravisión, marca que revivirá RTVC al ponerse ese nombre?

Esta era la entidad estatal que operaba como el sistema de medios públicos y que se manejaba desde el Gobierno Nacional. Su creación se concretó en 1963 durante la presidencia de Guillermo León Valencia y bajo la administración del extinto Ministerio de Comunicaciones (reemplazado por el Mintic en 2009).

Fue así que se volvió en un referente del sistema de medios públicos en América Latina, al consolidar marcas como Radio Nacional de Colombia o Señal Colombia. Se le recuerda por eslóganes como: “Inravisión, 24 horas de programación”, “Inravisión, al 100 % es más” o “Inravisión, siempre al aire”.

En 2004, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se ordenó su liquidación por una enorme crisis que tenía, varias deudas y atrasos en sus operaciones en comparación con los canales privados de la época. Sumado a ello, se hablaba de que tenía problemas para sostener sus canales.

Finalmente, desapareció el 28 de octubre de dicho año para dar paso a RTVC, después de operar durante más de cuatro décadas ininterrumpidas. Sin embargo, el Gobierno actual ha manifestado en reiteradas ocasiones que tal cambio dejó graves problemas laborales a los empleados de la antigua red. De hecho, una de las propuestas de Gustavo Petro ha sido el regreso de Inravisión.

Inravision fue cerrada a la fuerza por el expresidente Uribe y uso armas para su desalojo. RTVC debería volverse a llamar Inravisión y ponerse al servicio de la información plural, del cooperativismo periodistico, de la fusión con las redes y del arte de la juventud popular de… https://t.co/GHinVUgRC1 — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 9, 2024

Ahora, Inravisión vuelve a tener cabida en la televisión nacional, luego de 21 años de su primer cierre. RTVC aseguró que el cambio no altera la naturaleza jurídica del actual sistema de medios públicos y que seguirá bajo el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic).

“Con esta decisión, el Estado colombiano marca un hito en la reivindicación de la televisión y la radio pública del país y reafirma su compromiso con una comunicación pública fuerte, independiente y al servicio de la ciudadanía”, afirmó Hollman Morris, gerente de RTVC.

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