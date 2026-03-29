Nuevamente RTVC volvió a estar en el foco mediático, pero esta vez no fue por las denuncias en contra de su gerente, Hollman Morris. Todo se dio a través de unas críticas en contra de una noticia que dio el canal meses atrás, en las que se aseguraba que varios peajes en el Eje Cafetero (Caldas, Risaralda y Quindío) iban a suspenderse.

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El encargado de echar vainazos por tal situación fue Daniel Briceño, el candidato al Congreso más votado en las pasadas elecciones legislativas del 8 de marzo. El futuro representante a la Cámara se dio un recorrido por Caldas y se acercó a uno de los peajes; para su ironía, le hicieron el respectivo cobro.

Él, fingiendo sorpresa, aseguró que había visto en RTVC que en esa ruta no iban a pedir más dinero en los peajes. “Yo nunca creí que RTVC dijera mentiras… Qué raro, a mí RTVC me dijo que el peaje ya no existía”, aseguró Briceño en un video de Instagram.

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Todo se originó por una nota en la que la red de medios públicos mostraba que, supuestamente, Gustavo Petro había dado la orden de suspender la concesión de Autopistas del Café. Esto se argumentó con una cita del representante a la Cámara por Caldas, Santiago Osorio, quien afirmó antes de las elecciones legislativas que en un mes esos peajes no irían más

“El presidente dio la orden a la Agencia Nacional de Infraestructura de suspender a los señores de Autopistas del Café… En el próximo mes no deben existir más peajes de Autopistas del Café”, dijo Osorio en la noticia que se dio a través de RTVC.

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El exconcejal de la capital aprovechó esa información para mandar un sablazo, ya que, a hoy día, las casetas de esa región están lejos de suspenderse. “Yo vi en RTVC que no lo iban a cobrar más”, dijo Briceño al funcionario que le hizo el respectivo cobro y quien le respondió: “Hasta ahora tumbaron no más la concesión”.

“O sea que mi doctor Santiago Osorio solo nos mintió para conseguir los voticos de Caldas diciendo que ya no iban peajes”, replicó Briceño.

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