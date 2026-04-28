Una intensa lluvia cayó en Bogotá y aguó diferentes sectores de la ciudad, afectando la movilidad y despertando la cautela entre los ciudadanos.

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Las lluvias, que se extendieron durante la tarde, provocaron acumulación de agua en vías principales y secundarias, dificultando el tránsito de vehículos y peatones. En varios puntos, el tráfico avanzó con lentitud debido a los encharcamientos.

Movilidad afectada y reportes de Transmilenio

Ante el aguacero, Transmilenio anunció la suspensión temporal de Transmicable por alerta de tormenta eléctrica, en Ciudad Bolívar.

“Reestableceremos la operación cuando las condiciones climáticas lo permitan”, informó la empresa de transporte.

⏰ #TMAhora (5:02 p. m.) ⛈️ Por alerta de tormenta eléctrica, TransMiCable suspende temporalmente su operación en Ciudad Bolívar 🚠🚨 Restableceremos la operación cuando las condiciones climáticas lo permitan. pic.twitter.com/4uaqq9Ftdk — TransMilenio (@TransMilenio) April 28, 2026

Autoridades monitorean la situación

Equipos de emergencia y entidades distritales se mantienen en monitoreo constante ante la posibilidad de nuevas lluvias en las próximas horas.

Además, recomendaron a los ciudadanos extremar precauciones, evitar transitar por zonas inundadas y estar atentos a los canales oficiales para conocer el estado de las vías.

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