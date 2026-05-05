Un nuevo caso de violencia contra una mujer generó indignación nacional luego de que se conociera un video en el que un huésped agrede brutalmente a una trabajadora de un hotel en Medellín. Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad, muestran cómo el hombre golpea a la empleada en plena recepción del establecimiento.

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El hecho ocurrió en la madrugada del lunes 4 de mayo dentro del Hotel Plaza Mayor 44, donde la víctima se encontraba cumpliendo sus labores cuando fue atacada.

Según versiones preliminares, la trabajadora habría subido minutos antes a la habitación del huésped para entregarle ropa lavada como parte del servicio del hotel. Allí, el hombre habría insistido en que ella ingresara al cuarto, petición a la que la mujer se negó.

Tras retirarse y regresar a la recepción para continuar con su trabajo, el sujeto bajó hasta el lobby y la confrontó. En el video se observa cómo, tras intercambiar algunas palabras, el agresor se lanza contra la empleada y empieza a golpearla.

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Las imágenes muestran un fuerte forcejeo. La víctima intenta defenderse y escapar hacia otra zona de la recepción, pero el agresor la persigue mientras la ataca verbal y físicamente. Incluso, toma un objeto cercano y se lo lanza con violencia.

El registro audiovisual rápidamente se viralizó en redes sociales, provocando rechazo ciudadano y llamados urgentes a las autoridades para evitar que el caso quede impune.

😡🚨 AGRESIÓN BRUTAL EN HOTEL DE #MEDELLÍN Una trabajadora del Hotel Plaza Mayor 44 fue golpeada y agredida verbalmente por un huésped extranjero después de negarse a entrar a su habitación. La empleada solo subió a entregarle ropa lavada. Él insistió en que entrara, ella… pic.twitter.com/U7f8E1kqsW — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) May 5, 2026

Captura del agresor

Inicialmente circularon versiones que señalaban que el atacante sería un turista extranjero. Sin embargo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aclaró a través de su cuenta en X que el agresor es colombiano y ya fue capturado.

“El desadaptado ya fue capturado por el delito de lesiones personales y está en proceso de ser presentado ante las autoridades judiciales. Cero tolerancia frente a la violencia contra nuestras mujeres”, afirmó el mandatario.

La víctima fue atendida por personal médico y trasladada a valoración de Medicina Legal para documentar las lesiones sufridas, paso clave dentro del proceso judicial.

Por su parte, el señalado agresor fue llevado inicialmente a un centro hospitalario, al parecer por un cuadro de intoxicación, situación que aún es materia de verificación por parte de las autoridades.

El caso ocurre en medio de un preocupante panorama de violencia de género en Antioquia. Datos oficiales indican que en lo corrido de 2026 se han registrado al menos 14 presuntos feminicidios en el departamento, cifra superior a la reportada en el mismo periodo del año anterior.

La secretaria de las Mujeres de Antioquia, Carolina Lopera, ha advertido que estas cifras reflejan la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y protección para las mujeres.

Mientras avanza la investigación, organizaciones y ciudadanos exigen sanciones ejemplares contra el agresor y garantías reales de seguridad para quienes trabajan en el sector hotelero y de servicios.

El video, que hoy circula ampliamente en redes, se convirtió en una prueba clave para esclarecer lo ocurrido y evitar que este nuevo episodio de violencia quede sin consecuencias judiciales.

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