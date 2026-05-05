Así como el ataque a la empleada de un hotel quedó en cámaras, un video difundido en redes sociales registró un nuevo episodio de inseguridad que afecta el turismo en el centro de Bogotá. Una pareja de extranjeros sufrió un robo en la carrera Séptima, a escasos metros de la emblemática Plaza de Bolívar.

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El usuario @conectaconmigo25 compartió las imágenes que muestran el momento posterior al hurto. El incidente sucedió mientras numerosos ciudadanos y vendedores ambulantes transitaban por esta concurrida zona peatonal de la capital colombiana.

Según el relato del testigo, los delincuentes sustrajeron una cadena de oro mediante la modalidad de raponazo. En la grabación se observa a los turistas afectados abandonando el sitio con evidente frustración tras el ataque.

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El autor del material audiovisual cuestionó duramente la respuesta de las autoridades presentes en el sector histórico. A pesar de la cercanía de uniformados, el ciudadano denunció una falta de reacción inmediata para capturar a los responsables.

“Al parecer la policía no actúa”, afirma contundentemente la persona que documentó el suceso. Esta percepción de desprotección genera preocupación entre quienes frecuentan los puntos más turísticos y custodiados de la ciudad de Bogotá.

Durante el video, varios vendedores ambulantes se acercaron a los extranjeros para manifestar su solidaridad ante la situación. Los comerciantes locales expresaron su rechazo al acto delictivo que empaña la imagen del sector comercial.

“Qué pena, lo sentimos mucho”, se escucha decir a los trabajadores informales en el registro. Este gesto buscó aliviar el mal momento de las víctimas y demostrar que la comunidad no respalda estos comportamientos criminales.

Testigos en el lugar advirtieron que los visitantes deben vigilar sus pertenencias constantemente en zonas de alta afluencia. La falta de garantías de seguridad aleja a los viajeros que buscan tranquilidad durante sus recorridos culturales.

“Porque la gente extranjera está buscando como seguridad, pero pues no la hay”, indicó el autor del video. El caso resalta la vulnerabilidad de los turistas incluso en perímetros con alta presencia institucional.

¿Qué hacer tras un robo en las calles de Bogotá?

Enfrentar un hurto en las calles de Bogotá requiere actuar con calma y seguir los protocolos legales establecidos por las autoridades para facilitar la recuperación de bienes y la captura de los delincuentes.

La Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad recomiendan seguir estos pasos fundamentales para garantizar una respuesta efectiva:

Priorizar su integridad física: no oponer resistencia ante el atacante, especialmente si este porta armas blancas o de fuego, pues la vida es el bien más valioso.

no oponer resistencia ante el atacante, especialmente si este porta armas blancas o de fuego, pues la vida es el bien más valioso. Buscar ayuda inmediata: acercarse al cuadrante de policía más cercano o busque a un uniformado en estaciones de Transmilenio para informar el suceso y las características del agresor.

acercarse al cuadrante de policía más cercano o busque a un uniformado en estaciones de Transmilenio para informar el suceso y las características del agresor. Comunicarse con la Línea 123: reportar el robo a la línea de emergencias única para que las cámaras del sistema de videovigilancia de la ciudad rastreen la ruta de escape.

reportar el robo a la línea de emergencias única para que las cámaras del sistema de videovigilancia de la ciudad rastreen la ruta de escape. Bloquear sus productos financieros: contactar a su entidad bancaria de inmediato para inhabilitar tarjetas de crédito y débito, evitando así transacciones fraudulentas o retiros no autorizados.

contactar a su entidad bancaria de inmediato para inhabilitar tarjetas de crédito y débito, evitando así transacciones fraudulentas o retiros no autorizados. Inhabilitar su equipo móvil: comunicarse con su operador de telefonía para bloquear el IMEI del celular y reportar el hurto en la plataforma central de equipos robados.

comunicarse con su operador de telefonía para bloquear el IMEI del celular y reportar el hurto en la plataforma central de equipos robados. Instaurar la denuncia formal: acceder al sistema nacional de denuncia virtual para registrar el hecho, lo cual genera una noticia criminal indispensable para los procesos judiciales.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).