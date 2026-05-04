En sectores de alta vida nocturna de Bogotá, como la Zona T o Modelia, el Distrito implementó puntos de “taxis seguros” para mejorar la seguridad de quienes salen de fiesta.

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En estos lugares hay funcionarios identificados con chaquetas grises o rojas, que orientan a los ciudadanos al momento de tomar un vehículo.

Así funciona el acompañamiento al usuario al salir de rumba

El proceso es sencillo: cuando una persona busca transporte, puede acercarse a estos gestores, quienes verifican si el taxi fue solicitado previamente o ayudan a conseguir uno autorizado.

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Además, guían a los usuarios hacia zonas organizadas donde operan estos servicios, evitando que tomen vehículos al azar en la calle.

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Verifican datos del conductor y del vehículo

Uno de los puntos clave del sistema es que los funcionarios registran información del taxi y del conductor.

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Esto incluye la toma de placas, validaciones básicas y seguimiento del servicio, lo que permite mayor control y reduce riesgos durante el trayecto.

El uso de estos puntos puede ayudar a prevenir problemas frecuentes como cobros irregulares, desvíos innecesarios o situaciones de inseguridad.

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