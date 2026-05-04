La historia de la soldado profesional Camila Perugache ha conmovido al país luego de conocerse su incansable búsqueda para reencontrarse con su madre, quien cayó en la drogadicción y terminó viviendo en las calles de Bogotá.

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Camila tenía apenas nueve años cuando su vida cambió por completo. La ausencia constante de su madre, Mónica Joana Perugache Echeverry, la obligó a dejar la infancia atrás para asumir una responsabilidad enorme: criar a sus dos hermanos menores.

Mientras otros niños iban al colegio sin preocupaciones, ella trabajaba en restaurantes, supermercados y hasta vendía dulces para poder alimentarlos. El colegio alertó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre la situación, pues una menor estaba a cargo de otros dos niños. Camila recuerda que su mayor miedo era que se los quitaran.

“Tuve que trabajar en muchos lugares, demasiados lugares, de pronto en restaurantes, digamos en supermercados. Muchas veces yo compraba dulcecitos y los vendía que en los colegios; el ICBF se da cuenta por el colegio, porque el colegio pasa el informe de psicología de que una menor de edad tiene dos menores a su cargo, sentí miedo y dije no me los van a quitar“, recordó.

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Antes de abandonar Bogotá para empezar una nueva vida en Pasto, la joven buscó a su madre en las calles y le suplicó que se fuera con ellos. Sin embargo, la respuesta marcó su vida: la mujer reconoció que la adicción era más fuerte que el amor por sus hijos.

“Y a la única persona que me le arrodillé yo a llorarle y a suplicarle que se viniera a Pasto conmigo fue a mi madre, yo le dije por el amor que nos tienes, por favor, vamos a ir, y ella me dijo no, es que esto puede más que el amor que yo les tengo a ustedes, váyanse ustedes. Si algo a mí me ha atormentado hasta hoy en día es que yo siempre me he echado la culpa de que yo la deje tirada”, dijo.

Lejos de rendirse, Camila logró sacar adelante a sus hermanos completamente sola. A los 20 años terminó el bachillerato e ingresó al Ejército Nacional, siguiendo los pasos de su padre, un militar que murió tras pisar una mina antipersonal cuando ella era pequeña.

Convertirse en soldado fue, según cuenta, una forma de honrar su memoria y transformar el dolor en fortaleza.

El golpe más duro llegó meses atrás, cuando recibió la noticia de que su madre había sido asesinada. La familia vivió un duelo sin despedida ni confirmación. Pero la historia dio un giro inesperado cuando una cámara de seguridad grabó a una mujer en el barrio San Bernardo y Camila la reconoció de inmediato: su mamá estaba viva.

Así busca a su mamá la soldado

Decidida a encontrarla, viajó nuevamente a Bogotá acompañada por militares de la Brigada 23 y unidades del GAULA, que organizaron una operación humanitaria para ubicarla en esa zona conocida por el consumo y expendio de drogas.

Entre cambuches, calles deterioradas y habitantes de calle, Camila recorrió el sector repartiendo volantes y preguntando por su madre. No era la primera vez que entraba allí: en el pasado incluso llegó a camuflarse para buscarla sin levantar sospechas.

Aunque el reencuentro aún no se ha dado, la joven obtuvo algo fundamental: la certeza de que su madre sigue con vida.

Hoy, la soldado mantiene la esperanza intacta. Dice que aprendió a vivir sin su mamá, pero jamás a olvidarla. Dentro de ella —asegura— todavía vive aquella niña de nueve años que decidió no rendirse y que sigue esperando el abrazo que la vida le ha negado durante tantos años.

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