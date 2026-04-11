El escándalo que rodea al general Federico Mejía Torres tomó un nuevo giro tras conocerse videos y declaraciones judiciales que evidenciarían un presunto trato preferencial a un hombre capturado con droga y posteriormente liberado en una operación militar que habría costado más de 100 millones de pesos.

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Las imágenes, reveladas por la revista Semana, muestran el procedimiento mediante el cual militares habrían cumplido la orden de devolver al presunto traficante de cocaína al mismo lugar donde fue capturado, en zona rural de El Plateado, Cauca.

El caso ya es investigado por la Fiscalía y pasó de ser una controversia operativa a una indagación penal que podría comprometer a altos mandos del Ejército.

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Según declaraciones entregadas por militares en diligencias judiciales que han durado entre dos y cuatro horas, todo comenzó cuando tropas informaron al general Mejía que no había aeronaves disponibles para atender la situación.

De acuerdo con la denuncia 67643 de la Fiscalía Especializada de Popayán, el oficial habría coordinado apoyo aéreo desde Cali para regresar al presunto narcotraficante a la vereda El Diamante, en El Plateado.

Un nuevo video conocido por Semana indicaría que las Fuerzas Militares no utilizaron una sola aeronave, sino dos helicópteros para cumplir la orden.

Un general activo explicó que en esa zona —catalogada como de alto riesgo— siempre operan dos aeronaves: una de escolta y otra destinada a la misión principal.

Según la denuncia:

Un helicóptero artillado Arpía de la Fuerza Aérea aseguró la zona.

Un Black Hawk transportó al capturado, quien habría recibido un trato “VIP” durante el traslado.

El coronel encargado de operaciones contra el narcotráfico relató ante la Fiscalía cómo recibió la instrucción directa:

“El comandante del Comando Específico del Cauca, general Federico Alberto Mejía Torres, me ordena mediante llamada telefónica regresar de inmediato al señor (…) a la vereda El Diamante, con los 4,5 kilogramos aproximadamente de pasta base de coca y en las mismas condiciones en las que se capturó”.

Altos mandos sabían de la orden

De acuerdo con testimonios recopilados por investigadores, la decisión habría sido conocida por la cúpula militar de la época, entre ellos:

el entonces comandante de las Fuerzas Militares, Helder Giraldo Bonilla,

el comandante del Ejército, Mauricio Ospina Gutiérrez,

y posteriormente Emilio Cardozo Santamaría, quien asumiría el mando institucional.

La explicación entregada por Mejía a sus superiores fue que ordenó la libertad para evitar una posible asonada de la comunidad contra las tropas.

Sin embargo, varios militares declararon ante la Fiscalía que la situación estaba controlada y que la población ya había optado por dialogar con el Ejército.

Uno de los uniformados citados aseguró que no había civiles armados y que la tensión había disminuido tras la captura.

Una operación que habría costado más de 100 millones de pesos

Durante las audiencias, los investigadores insistieron especialmente en un punto: el costo de la operación militar.

Según los testimonios:

Participaron dos helicópteros Black Hawk y un Arpía;

cada aeronave contaba con piloto, copiloto, ingeniero y artilleros;

la ruta fue Cali – Popayán – El Plateado – Cali;

la operación duró cerca de tres horas.

Solo en combustible, cada hora de vuelo tendría un costo cercano a 15 millones de pesos por aeronave, lo que elevaría el gasto total por encima de los 100 millones de pesos.

La pregunta central de la Fiscalía es por qué se desplegó semejante capacidad militar para devolver a un capturado con droga al lugar donde había sido detenido.

Contradicciones del general Mejía

El general Mejía negó a Semana haber ordenado la liberación del capturado, identificado como Melciades Guaca Armero.

“En ningún momento ordené la liberación de persona alguna”, aseguró, argumentando que no tenía competencia directa sobre el procedimiento.

No obstante, el medio aseguró tener un documento firmado por el propio oficial dirigido al entonces comandante del Ejército en el que reconoce que la decisión fue adoptada por el Comando Específico del Cauca bajo su mando.

En ese escrito señaló que la liberación debía entenderse como una respuesta “legítima, razonada y responsable”.

Sobre el uso de helicópteros, Mejía sostuvo que no dispuso medios aéreos y que esas decisiones correspondieron a niveles superiores dentro de la cadena de mando.

Fiscalía acelera investigación por concierto para delinquir

Paralelamente a la revelación de los videos, la Fiscalía General de la Nación aceleró la indagación que adelanta contra el general por el delito de concierto para delinquir.

El proceso está en manos de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y busca establecer si la liberación del presunto narcotraficante fue un hecho aislado o parte de posibles actuaciones sistemáticas que habrían favorecido estructuras criminales.

El avance del expediente convierte el caso en uno de los escándalos más delicados recientes dentro del Ejército colombiano, pues podría comprometer decisiones operacionales, uso de recursos militares y responsabilidades de la alta cúpula.

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