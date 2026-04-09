En medio de la controversia política en Colombia, un doloroso episodio que se vivió a finales del mes pasado tiene un nuevo capítulo que no pasa desapercibido en medio de este panorama.

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La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) emitió un comunicado en el que reveló que el avión Hércules C-130 que se accidentó en Putumayo hace varias semanas no tenía póliza de seguro.

En medio de la revelación luego del accidente de la aeronave Hércules en Colombia, la FAC ofreció detalles sobre por qué esta no estaba asegurada como estaba previso.

“La póliza de seguro vigente para aeronaves de la Fuerza Pública obedece a una contratación centralizada por el Ministerio de Defensa Nacional desde el año 2022. Considerando el déficit existente en el 2026, aproximado de $ 244.000 millones por este concepto para la presente vigencia, se han realizado los requerimientos desde el sector defensa para suplir esta necesidad. Con los recursos disponibles están aseguradas el 33 % de las aeronaves de la Fuerza Pública”, explicó la entidad.

El accidente se registró hacia las 9:00 a. m. en el municipio de Puerto Leguízamo y pasado el mediodía, en un vehículo en el que se confirmaron que iban 114 pasajeros a bordo y 11 tripulantes.

A pesar de esto, la Fuerza Aeroespacial Colombiana aseguró que “prioriza la vida mediante el entrenamiento de sus integrantes, así como la planeación y efectividad de cada una de las operaciones, cumpliendo la misión constitucional con integridad y seguridad”, al tiempo que advirtió que “en Colombia, todo el personal militar activo cuenta con un seguro de vida obligatorio”.

¿Por qué fue el accidente del avión Hércules C-130 en Colombia?

El accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ocurrido el pasado 23 de marzo de 2026, ha causado una profunda investigación técnica y administrativa.

Según los informes preliminares emitidos por la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), la aeronave sufrió una falla crítica de motor durante una misión de transporte logístico, lo que impidió que la tripulación mantuviera la sustentación necesaria para un aterrizaje de emergencia. La institución subrayó que, aunque el entrenamiento de sus pilotos es riguroso, las variables técnicas en ese momento superaron las maniobras de recuperación posibles.

Las investigaciones han puesto la lupa sobre el mantenimiento de la flota aérea y la falta de seguros vigentes para este tipo de naves. El Hércules involucrado se encontraba fuera del cubrimiento de la póliza de seguro de la Fuerza Pública debido a un déficit presupuestal acumulado de $ 244.000 millones. Esta falta de recursos financieros ha limitado la renovación de componentes esenciales, lo que podría haber incidido en el desgaste de las piezas que fallaron durante el vuelo sobre territorio colombiano.

El Ministerio de Defensa Nacional ya había advertido sobre los riesgos de operatividad por la falta de presupuesto para el sector defensa en 2026. Según las declaraciones oficiales citadas por este medio, solo el 33 % de las aeronaves de la Fuerza Pública contaban con seguros activos al momento del siniestro.

Esta situación administrativa ha llevado a cuestionar si la aeronave C-130 estaba en las condiciones técnicas óptimas para operar misiones de alta exigencia logística sin el respaldo financiero necesario para su mantenimiento preventivo completo.

Finalmente, la Misión de Observación de Seguridad y Defensa ha señalado que factores meteorológicos adversos en la zona del impacto también están siendo analizados como agravantes.

Los peritos de criminalística y seguridad aérea continúan recolectando datos en el lugar de los hechos para determinar si hubo un error humano o si se trató exclusivamente de una falla mecánica insuperable derivada del déficit económico mencionado por las autoridades.

Cuántas militares murieron en accidente de avión en Putumayo

Transcurridas 24 horas desde el accidente en Puerto Leguízamo, Putumayo, las autoridades han dado varios partes médicos y militares sobre las víctimas y heridos que quedaron como consecuencia de este hecho. Varios heridos han sido llevados a diferentes clínicas de Colombia, siendo el Hospital Militar, en Bogotá, el que recibió a la mayoría de las personas que estaban en una difícil condición. Esto es lo que se sabe hasta el momento: