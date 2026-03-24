El accidente del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en Putumayo sigue dejando testimonios que estremecen al país. Uno de ellos es el de Mauro Peñaranda, quien logró salir con vida de la tragedia y narró los instantes de terror que vivió antes de que la aeronave se precipitara a tierra.

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El siniestro, ocurrido en zona rural de Puerto Leguízamo, deja hasta el momento un saldo de 69 fallecidos, 57 sobrevivientes y una persona desaparecida, en lo que ya es uno de los accidentes aéreos más graves recientes en Colombia.

Peñaranda habló con varios medios de comunicación y fue enfático en calificar su supervivencia como algo inexplicable. “Fue un milagro”, aseguró, al recordar cómo logró salir con vida del avión militar que terminó envuelto en llamas tras el impacto.

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El sobreviviente también describió las señales que anticiparon la tragedia. Según su relato, la aeronave comenzó a presentar fallas durante el vuelo. “Estaba traqueando”, dijo, en referencia a ruidos extraños que se escuchaban dentro del avión.

#ORDENPÚBLICO | Mauro Peñaranda, uno de los sobrevivientes al accidente del avión Hércules de la FAC en Putumayo, narró los momentos previos al accidente. Dijo que fue un “milagro” que saliera con vida de este accidente. Vía @donsumerce https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/GlUOr6woFY — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 24, 2026

Lo que parecía una situación de tensión se convirtió en caos en cuestión de segundos. “Había unos que lloraban… otros gritaban que no los dejáramos morir”, relató Peñaranda, describiendo la desesperación que se apoderó de los soldados.

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El avión, un Lockheed C-130, se accidentó tras haber recogido tropas. La aeronave cayó en una región selvática, lo que ha dificultado las labores de rescate y recuperación de cuerpos.

Las autoridades han ido actualizando el balance de víctimas con el paso de las horas, confirmando el aumento a 69 fallecidos, mientras continúan las operaciones en el lugar del siniestro.

Los 57 sobrevivientes, entre ellos Mauro Peñaranda, fueron trasladados a centros médicos donde reciben atención especializada. Muchos presentan heridas de gravedad, producto del impacto y del incendio posterior.

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