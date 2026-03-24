Un nuevo video conocido en las últimas horas dejó ver uno de los momentos más sensibles tras la tragedia aérea ocurrida en Putumayo: el traslado de los militares heridos hacia Bogotá, en medio de un ambiente marcado por el dolor y la esperanza.

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En las imágenes, grabadas dentro de la aeronave médica que evacuó a los sobrevivientes, aparece el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, recorriendo el pasillo y saludando uno a uno a los uniformados que resultaron lesionados en el accidente.

El registro audiovisual muestra a varios militares acostados en camillas, mientras reciben atención durante el vuelo. En medio de ese escenario, el ministro se acerca, les habla y les expresa palabras de apoyo.

El traslado se dio pocas horas después del siniestro del avión Lockheed C-130 Hercules, de matrícula FAC 1016, perteneciente a la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que se accidentó en zona rural del municipio de Puerto Leguízamo.

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El accidente ocurrió a las 9:54 de la mañana, segundos después de que la aeronave despegara con rumbo a Puerto Asís. Según los reportes oficiales, el avión había aterrizado previamente sin inconvenientes procedente de Bogotá para recoger tropas del Batallón de Infantería de Selva número 49.

Minutos después del despegue, la aeronave se precipitó a tierra en una zona selvática y plana, quedando envuelta en llamas.

Las autoridades confirmaron que el número de víctimas mortales ascendió a 68 militares, mientras continúan las labores de identificación de los fallecidos en medio de condiciones complejas por el difícil acceso al lugar del siniestro.

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