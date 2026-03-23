La cifra de fallecidos por el accidente del avión Hércules C‑130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), ocurrido este lunes festivo 23 de marzo en el departamento del Putumayo, aumentó a 66 personas, según el más reciente balance de las autoridades.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Video muestra el momento del despegue del avión que se estrelló en Putumayo; se ve detalle clave)

Los reportes oficiales confirman que la aeronave transportaba 128 personas y se precipitó poco después del despegue en inmediaciones del aeropuerto de Puerto Leguízamo, cuando cubría la ruta hacia Puerto Asís, en el sur del país.

A bordo viajaban 11 tripulantes, 115 integrantes del Ejército Nacional y dos uniformados de la Policía Nacional. La tragedia dejó un saldo preliminar de 66 fallecidos, entre los cuales se identifican seis integrantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 58 del Ejército Nacional y dos de la Policía Nacional, según recogió Blu Radio.

Lee También

Asciende a 66 la cifra de fallecidos en el accidente aéreo del avión Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo. Se trata de 58 integrantes del Ejército, seis de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y dos policías. Hay cuatro personas que aún no han sido localizadas. #VocesySonidos pic.twitter.com/KkfGhObk12 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 24, 2026

La identificación de los cuerpos continúa en proceso por parte de las autoridades competentes. Además de las víctimas fatales, cuatro uniformados aún no han sido localizados, lo que mantiene activas las labores de búsqueda por parte de los equipos de rescate y las Fuerzas Militares.

La aeronave afectada, con matrícula FAC 1016, perteneciente a la Fuerza Aeroespacial Colombiana, cayó en los alrededores del aeropuerto mientras intentaba alcanzar altura tras despegar en el vuelo programado hacia Puerto Asís.

Acá, el video que muestra el despegue:

🔴 Atención: Este video muestra el despegue del avión C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana 🇨🇴 (FAC1016) desde el Aeropuerto Caucayá, en Puerto Leguízamo (Putumayo). 125 militares y policías iban a bordo de la aeronave que se precipitó a tierra poco después. pic.twitter.com/0PZzuLjBUT — WEB INFOMIL.COM (@Webinfomil) March 23, 2026

Entre los sobrevivientes, las autoridades reportaron que un soldado resultó ileso y que 57 militares fueron evacuados con lesiones de diversa gravedad. De estos, ocho fueron trasladados a la ciudad de Florencia, mientras que otros 49 fueron remitidos a Bogotá, donde reciben atención médica especializada en el Hospital Militar Central y en el Batallón de Sanidad Militar, recogió El Tiempo.

Los reportes oficiales señalan que los pacientes hospitalizados están siendo atendidos de manera prioritaria por equipos médicos que han activado todos los protocolos para casos de emergencia de gran impacto.

Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional confirmaron que mantienen activados sus protocolos de atención y acompañamiento a las familias de los uniformados que perdieron la vida o resultaron heridos en la tragedia.

#ComunicaciónOficial | La @FuerzaAereaCol se permite informar, con profundo pesar, que como consecuencia del trágico accidente ocurrido hoy en Puerto Leguízamo, #Putumayo, seis tripulantes perdieron la vida en cumplimiento del deber. Extendemos nuestras más sinceras condolencias… pic.twitter.com/pYsvFplhTT — Fuerza Aeroespacial Colombiana (@FuerzaAereaCol) March 24, 2026

Las autoridades también precisaron que, hasta el momento, no hay indicios de que el accidente esté relacionado con un atentado o acción hostil, descartando de manera preliminar cualquier responsabilidad externa o de ataque.

El Gobierno nacional ha enfatizado que la investigación técnica se centrará en determinar las causas del accidente con base en los registros del avión, entrevistas con testigos y análisis periciales de los restos del avión siniestrado.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.