El grave accidente del avión Lockheed C‑130 Hercules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) ocurrido este lunes 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo, no solo ha desatado la movilización de equipos de rescate y una investigación oficial para esclarecer las causas del siniestro, sino que también ha reavivado el debate político sobre la ejecución presupuestal de la defensa nacional.

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(Vea también: Video muestra el momento del despegue del avión que se estrelló en Putumayo; se ve detalle clave)

El accidente, que deja hasta el momento 44 personas fallecidas y decenas de heridos, según las autoridades, ha sido el punto de partida para cuestionamientos al Gobierno del presidente Gustavo Petro por la aparente falta de inversión en el fortalecimiento de las capacidades de la FAC y, en particular, por lo que califican como una ejecución presupuestal “nula” en proyectos clave para la modernización y mantenimiento de la fuerza aérea.

El representante a la Cámara Daniel Briceño, recientemente elegido por el Centro Democrático, publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un documento oficial de la vigencia presupuestal 2026 en el que muestra que varios programas destinados a fortalecer la FAC y otras ramas de la defensa tendrían porcentajes de ejecución de 0%.

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Toda mi solidaridad con los miembros de las FFMM y sus familias por el accidente de un avión Hércules en Puerto Leguízamo (Putumayo). El gobierno Petro debe explicarle al país las razones por las que la ejecución presupuestal del fortalecimiento de la FAC se mantiene en 0% pic.twitter.com/c4SdqbmpGy — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) March 23, 2026

En su mensaje, Briceño señaló que el “Gobierno Petro debe explicarle al país las razones por las que la ejecución presupuestal del fortalecimiento de la FAC se mantiene en 0%”.

En la imagen compartida por el congresista electo detalla que proyectos con asignaciones presupuestales significativas no registran ejecución hasta la fecha:

Fortalecimiento de medios cibernéticos del Ejército Nacional: 600 millones de pesos sin ejecutar.

Equipos para ingenieros militares: más de 26.449 millones de pesos sin ejecución.

Movilidad terrestre y despliegue de la Fuerza Aérea: 3.800 millones de pesos sin ejecutar.

Incremento de la capacidad de seguridad y defensa de la FAC: 1.500 millones de pesos sin ejecución.

Todos estos rubros muestran un 0,00 % de ejecución presupuestal, de acuerdo con la publicación de Briceño en X.

¿Cómo fue el accidente del avión militar en Putumayo?

El accidente del Hércules C‑130 de la FAC ocurrido en Putumayo está bajo investigación por causas aún no determinadas. La aeronave se accidentó poco después del despegue desde Puerto Leguízamo en una misión de transporte de tropas hacia otros lugares dentro del departamento.

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La tragedia ocurrió cuando una de las aeronaves más emblemáticas de transporte militar del país, ampliamente utilizada para desplazar tropas, equipo y apoyar misiones logísticas, falló en su despegue y cayó en zona selvática.

Las autoridades han destacado que la aeronave era operable y que no hay indicios de acciones hostiles, si bien las labores de rescate y la determinación definitiva de las causas continúan.

Contexto de la inversión en defensa

El presupuesto para el sector de defensa en Colombia es un área sensible por su impacto directo en la seguridad nacional y la capacidad operativa de las Fuerzas Militares, que incluyen la FAC.

En años recientes, diferentes administraciones han enfrentado cuestionamientos tanto por la cantidad de recursos asignados como por su ejecución efectiva, especialmente en programas de mantenimiento y modernización de equipos.

En este caso, los críticos señalan que más allá de la asignación, la falta de ejecución de esos recursos pone en entredicho la eficiencia del Gobierno para fortalecer capacidades clave, como las de movilidad aérea, defensa y soporte tecnológico.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.