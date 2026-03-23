Este lunes 23 de marzo, un avión militar colombiano se accidentó en la zona de Puerto Leguízamo, Putumayo, poco después de despegar del aeropuerto local. La aeronave, un Lockheed C‑130 Hercules de la Fuerza Aérea Colombiana, transportaba tropas militares y tripulación en un vuelo de rutina.

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(Vea también: “Se escuchan explosiones”: dan detalles de qué pasó con avión de la FAC que cayó en Putumayo)

Aunque las autoridades continúan investigando las causas del siniestro, en redes sociales circuló un video que muestra el momento exacto del despegue de la aeronave accidentada.

En el video se observa cómo la aeronave despegó desde la pista del aeropuerto. Sin embargo, se aprecia que, aparentemente, esta no logró adquirir la velocidad suficiente para elevarse completamente, lo que podría haber contribuido al desplome.

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Según los comentarios de la persona que grabó el material, “el avión que acaba de despegar, que acaba de salir de acá, se estrelló al otro lado del río”.

Acá, el video que muestra el despegue:

🔴 Atención: Este video muestra el despegue del avión C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana 🇨🇴 (FAC1016) desde el Aeropuerto Caucayá, en Puerto Leguízamo (Putumayo). 125 militares y policías iban a bordo de la aeronave que se precipitó a tierra poco después. pic.twitter.com/0PZzuLjBUT — WEB INFOMIL.COM (@Webinfomil) March 23, 2026

El clip dura apenas unos segundos, pero evidencia el momento crítico en el que el avión se elevó del suelo. Aunque el video no permite determinar con certeza la causa técnica del accidente, ofrece un registro visual único que complementa los reportes oficiales.

¿Qué se sabe de los heridos que dejó el accidente en Putumayo?

Continúan las labores de búsqueda y verificación tras el accidente del avión militar ocurrido en zona rural de Putumayo, donde viajaban 125 personas. De acuerdo con el más reciente balance entregado por el gobernador del departamento, Jhon Molina, la cifra de víctimas fatales ascendió a 34, un aumento significativo frente a los primeros reportes oficiales.

Jhon Molina, gobernador del departamento de Putumayo, entregó cifras de fallecidos y heridos que estuvieron en el accidente del avión Hércules de la FAC en Puerto Leguízamo. Ampliación 👉 https://t.co/otdLhPfAj4 pic.twitter.com/tU2TJBOc8l — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 23, 2026

El mandatario explicó que inicialmente se tenía registro de ocho fallecidos, pero con el paso de las horas y el avance de las operaciones en el lugar del siniestro, el número se elevó. “Hasta el momento reportamos 34 personas que han fallecido”, indicó.

Según el informe, 48 personas fueron trasladadas al Hospital Militar Central en Bogotá, mientras que otras 12 reciben atención en Florencia y 10 más permanecen en el dispensario de las Fuerzas Militares en Puerto Leguízamo. En total, las autoridades han logrado establecer la situación de 104 ocupantes de la aeronave.

Sin embargo, uno de los puntos que genera mayor preocupación es la falta de información sobre 21 personas que iban a bordo. “Faltarían 21 personas por identificar. No hemos podido aclarar dónde se encuentran”, señaló el gobernador, dejando en evidencia las dificultades que enfrentan los equipos de rescate y verificación.

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