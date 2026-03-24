El reciente siniestro de un avión, ocurrido este lunes 23 de marzo en Puerto Leguízamo (Putumayo), ha conmocionado al país al dejar un saldo de 68 personas fallecidas. Además, se ha podido conocer que el total de aeronaves Hércules que hay en el país hace de Colombia una de las naciones que más tienen estas unidades.

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Sin embargo, este hecho no es aislado; según registros oficiales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), con este evento ya son cuatro los accidentes de gran magnitud protagonizados por este tipo de aeronaves en la historia de la institución.

El historial de siniestros de los Hércules al servicio de la FAC se distribuye de la siguiente manera a lo largo de las últimas décadas:

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FAC 1016 (23 de marzo de 2026): el caso más reciente en Puerto Leguízamo (Putumayo), con un saldo de 68 víctimas mortales.

FAC 1007 (3 de julio de 1991) : registrado en Ocaña (Norte de Santander). En esta ocasión, la pericia o las condiciones del evento permitieron que no se presentaran fatalidades.

: registrado en Ocaña (Norte de Santander). En esta ocasión, la pericia o las condiciones del evento permitieron que no se presentaran fatalidades. FAC 1003 (16 de octubre de 1982) : ocurrido fuera del territorio nacional, específicamente en las costas de Nueva Jersey (Estados Unidos), donde perdieron la vida siete personas.

: ocurrido fuera del territorio nacional, específicamente en las costas de Nueva Jersey (Estados Unidos), donde perdieron la vida siete personas. FAC 1002 (25 de agosto de 1969): el registro más antiguo de la lista, ubicado en Santa Bárbara, Llanos Orientales (cerca de la Sierra de la Macarena), el cual terminó sin reporte de fallecidos.

Estos datos ponen de presente la trayectoria de una de las aeronaves de carga más robustas de la fuerza pública, pero que hoy vuelve a estar en el centro de la noticia debido a la magnitud de la tragedia en el sur del país.

¿Qué transportan los aviones Hércules en Colombia?

Los aviones Hércules C-130 se consolidan como las aeronaves de transporte táctico pesado más importantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). Su diseño permite el despliegue de tropas y carga en pistas no preparadas y zonas de difícil acceso geográfico, siendo un recurso estratégico para la soberanía y la logística nacional.

(Vea también: Aumentan a 68 los muertos por el accidente de avión en Putumayo: iban hasta camionetas blindadas)

Estas aeronaves tienen la capacidad de movilizar a más de 100 soldados o transportar entre 16 y 33 toneladas de carga, incluyendo suministros, medicamentos y vehículos pesados. Además de su rol militar, son fundamentales en misiones de:

Ayuda humanitaria : traslado de víveres en emergencias.

: traslado de víveres en emergencias. Salud : evacuaciones médicas y transporte de hospitales de campaña.

: evacuaciones médicas y transporte de hospitales de campaña. Gestión ambiental: equipados para la extinción de incendios forestales.

Históricamente, los Hércules han sido protagonistas en la atención de grandes desastres en el país, como la tragedia de Armero (1985), el terremoto de Páez (1994) y el sismo del Eje Cafetero (1999), brindando esperanza y suministros donde otros aviones no pueden llegar.

¿Cuántos años de vida útil tiene un avión Hércules?

El Lockheed C-130 Hércules es reconocido mundialmente como el ‘caballo de batalla’ de los cielos, pero surge una duda frecuente: ¿cuántos años puede operar realmente antes de jubilarse? Según expertos de Marshall Group, firma británica líder en el sector aeroespacial y de defensa, la vida útil estándar de estas aeronaves se sitúa inicialmente entre los 30 y 40 años.

Sin embargo, esta cifra no es definitiva. Gracias a rigurosos programas de mantenimiento mayor y procesos de modernización, su operatividad puede extenderse significativamente. Uno de los procedimientos clave para lograrlo es el cambio de la caja central del ala, una intervención estructural profunda que permite a estos gigantes del aire superar los 50 años de servicio de manera confiable.

Esta capacidad de renovación tecnológica explica por qué, tras décadas de su primer vuelo, el Hércules sigue siendo una pieza fundamental en misiones de transporte, rescate y defensa en todo el mundo.

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