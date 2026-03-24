Tras el trágico accidente de un avión Hércules C-130H en Puerto Leguízamo (Putumayo), este lunes 23 de marzo, la atención se ha centrado en el estado y la cantidad de estas aeronaves en el país.

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Según datos de la Fuerza Aéroespacial Colombiana (FAC), la flota histórica ha estado compuesta por un total de 13 aviones de este modelo.

La trayectoria de los Hércules en Colombia comenzó en febrero de 1968 con la llegada de los equipos con matrículas FAC 1001 y 1002. Posteriormente, se sumó el FAC 1003 (versión B). Todas estas unidades han operado desde el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) en Bogotá. En 1984, la flota se reforzó con dos C-130H (FAC 1004 y 1005), y en 1987, gracias al apoyo de Estados Unidos, se adquirieron ocho aviones C-130B adicionales.

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La modernización más reciente incluyó al FAC 1016 (que se accidentó), que llegó al país en 2020, seguido por los FAC 1017 y 1018 en 2021. Precisamente, el FAC 1016 fue el que protagonizó el siniestro mientras transportaba tropas del Ejército.

Con la pérdida de esta unidad, la flota activa de aviones C-130 Hércules de la FAC queda reducida a 12 aeronaves. Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las causas exactas de la colisión durante la fase de despegue.

¿Cuánto valió el avión Hércules C-130H que se accidentó en Puerto Leguízamo (Putumayo)?



El accidente del avión Hércules C-130H, con matrícula FAC 1016, ocurrido este lunes 23 de marzo de 2026 en Puerto Leguízamo (Putumayo), ha puesto el foco en el valor y origen de esta aeronave.

Según registros oficiales, esta unidad no representó un costo de compra directa para el país, ya que fue donada por el Gobierno de Estados Unidos, de acuerdo con datos del portal Zona Militar.

El avión llegó a Colombia en octubre de 2020 bajo el programa de Artículos de Defensa Excedentes (EDA). Aunque fue una transferencia gratuita, aeronaves de este tipo y en condiciones similares han sido valoradas en el mercado de defensa por cerca de 12 millones de dólares cada una.

(Vea también: “Vi un hueco para salirme”: desgarrador relato de soldado que sobrevivió a accidente de avión)

Tras su llegada, el Estado invirtió aproximadamente 8.428 millones de pesos (unos 2,4 millones de dólares de la época) en un mantenimiento mayor (PDM) realizado por la CIAC para asegurar su operatividad. El FAC 1016 fue el primero de un grupo de tres aviones entregados bajo este convenio de cooperación militar.

¿Cuántos soldados fallecieron en el accidente del avión Hércules en Puerto Leguízamo (Putumayo)?

La aeronave, que cumplía labores de transporte oficial, se precipitó a tierra con un total de 128 miembros de la fuerza pública a bordo, la mayoría de ellos pertenecientes al Ejército Nacional.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el siniestro dejó un saldo de 66 personas fallecidas y 57 heridos. Los sobrevivientes fueron trasladados de urgencia a centros asistenciales cercanos y unidades médicas especializadas para recibir atención prioritaria debido a la gravedad de las lesiones.

Hasta el momento, las causas del accidente son materia de investigación por parte de las unidades de criminalística y expertos en aviación, quienes ya se encuentran en la zona del desastre. El país permanece a la espera de un listado oficial que confirme la identidad de los uniformados afectados en este hecho.

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