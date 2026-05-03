Un nuevo hecho de alteración del orden público se registró en inmediaciones de Corferias, donde se desarrolla la tradicional Feria Internacional del Libro de Bogotá. Una pelea entre dos vendedoras ambulantes quedó grabada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

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Las imágenes muestran cómo las mujeres comenzaron una fuerte discusión que terminó en agresiones físicas. En el video se observa el momento exacto en el que ambas se agarran del cabello, se empujan y caen al piso mientras continúan golpeándose frente a decenas de asistentes que ingresaban o salían del evento cultural.

Varias personas tuvieron que intervenir para separarlas, intentando calmar la situación mientras curiosos grababan con sus celulares. El altercado ocurrió a plena luz del día y generó preocupación entre visitantes y familias que asistían a la feria literaria, uno de los eventos culturales más importantes del país.

Aunque no se reportaron personas gravemente heridas, el episodio volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el manejo del espacio público en Bogotá y la presencia de vendedores informales en zonas de alta afluencia.

Debate por regulación de vendedores ambulantes

El hecho ocurre en medio de la polémica que existe actualmente en la ciudad por iniciativas orientadas a organizar y regular la actividad de los vendedores ambulantes. Autoridades y sectores ciudadanos han señalado que situaciones como riñas, disputas por espacios de venta y congestión peatonal se han vuelto recurrentes en distintos puntos de la capital.

Algunos concejales y funcionarios han planteado la necesidad de crear una normativa más estricta que permita ordenar el comercio informal sin afectar el sustento económico de quienes dependen de esta actividad.

Mientras tanto, episodios como el ocurrido frente a Corferias alimentan la discusión pública sobre cómo equilibrar el derecho al trabajo con la seguridad, la convivencia ciudadana y el adecuado uso del espacio público durante eventos masivos en Bogotá.

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