En Bogotá, Transmilenio es la alternativa más usada por millones de ciudadanos para movilizarse a diario. Además, se ha convertido, con el paso del tiempo, en un espacio donde artistas urbanos encuentran una vitrina improvisada para mostrar su talento… y, de paso, conseguir el sustento del día.

Ese fue el caso de un joven que decidió compartir en redes sociales cómo le fue económicamente luego de dedicar cinco horas a cantar dentro de buses del sistema.

A través de un video publicado en TikTok, el usuario identificado como @georg1to0 mostró cuánto dinero logró reunir durante ese periodo de tiempo interpretando canciones frente a los pasajeros.

Al finalizar su jornada, el artista urbano decidió contar el dinero recolectado y mostrarlo frente a la cámara. Según lo evidenciado en el video, alcanzó una suma total de 135.000 pesos en ese lapso de tiempo.

La cifra estaba compuesta principalmente por monedas y billetes de baja denominación, en especial de 2.000 pesos, que le fueron entregados por los pasajeros durante sus presentaciones improvisadas dentro del transporte público.

En la grabación, el joven también aprovechó para agradecer a las personas que decidieron aportar económicamente mientras realizaba su recorrido.

La publicación, además de mostrar el resultado económico de su jornada, abrió conversaciones entre usuarios de redes sociales sobre la percepción que existe frente al trabajo informal dentro del transporte público y la manera en que este tipo de actividades se relaciona con las dinámicas de la economía urbana en la capital del país.

¿Es legal pedir dinero dentro de Transmilenio?

Aunque la presencia de artistas urbanos, vendedores informales o personas que solicitan ayuda económica es frecuente dentro de buses, estaciones y portales, lo cierto es que este tipo de actividades no está permitido dentro del sistema Transmilenio.

De acuerdo con el manual de convivencia para usuarios del sistema, está prohibido realizar mendicidad, ventas ambulantes, recolectar dinero o cualquier tipo de actividad económica no autorizada dentro de los vehículos o la infraestructura del transporte masivo.

Esto incluye presentaciones artísticas cuyo propósito sea recibir aportes económicos por parte de los pasajeros, como ocurre en el caso de personas que cantan, hacen actos de entretenimiento o venden productos durante los trayectos.

El incumplimiento de estas normas puede derivar en la intervención del personal logístico del sistema o de las autoridades, quienes están facultados para retirar a la persona del bus o de la estación. Incluso, estas conductas pueden acarrear sanciones contempladas en el Código Nacional de Policía.

