El reciente auge del fenómeno conocido como ‘therian’ en redes sociales ha despertado debates religiosos, culturales y psicológicos, especialmente por su similitud lingüística con el término griego “therion” que aparece en el libro del Apocalipsis. La coincidencia ha llevado a algunos creyentes a preguntarse si se trata de una señal vinculada con los llamados tiempos finales descritos en la Biblia.

En el capítulo 13 del Apocalipsis la palabra griega θηρίον se traduce como “bestia” o “animal salvaje” y alude a dos figuras simbólicas: una bestia que surge del mar, asociada tradicionalmente con el anticristo, y otra que emerge de la tierra, vinculada con el falso profeta. En el marco teológico, el término representa un poder feroz y opuesto a Dios.

Therion en el apocalipsis y el fenómeno ‘therian’ actual

Sin embargo, el fenómeno contemporáneo de los ‘therian’ tiene un significado distinto. Se trata de personas que se identifican, en un plano psicológico o espiritual, con un animal no humano. No implica una transformación física ni la creencia de poseer otro cuerpo, sino una vivencia interna de identidad que ha cobrado visibilidad en plataformas como TikTok, donde jóvenes comparten experiencias y comunidades virtuales.

La opinión del psicoanalista y psiquiatra infantojuvenil Francisco Guerrini, explicó al canal LN+ de Argentina que estos fenómenos pueden entenderse dentro de ciclos sociales propios de cada generación. A su juicio, así como en el pasado surgieron tribus urbanas, las nuevas generaciones buscan diferenciarse mediante otras expresiones identitarias.

Desde el ámbito religioso, señaló que algunos sectores recuerdan pasajes como la segunda carta a Timoteo, donde se advierte sobre conductas de los “postreros tiempos”. No obstante, expertos coinciden en que no existe una relación doctrinal directa entre el concepto de “therion” en el Apocalipsis y el fenómeno cultural de los therians; la coincidencia radica únicamente en la raíz lingüística.

En ese contexto, el término ‘therian’ proviene de “therianthropy” y no aparece en la literatura bíblica antigua. La tradición cristiana, apoyada en el Génesis, sostiene que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, lo que marca una diferencia teológica frente a los animales. Especialistas subrayan la importancia de evitar estigmatizaciones, promover el acompañamiento pastoral y priorizar la dignidad humana ante este debate contemporáneo.

