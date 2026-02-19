En los últimos meses, el término therian comenzó a ganar notoriedad en redes sociales, especialmente entre adolescentes y jóvenes que comparten videos actuando como animales, usando máscaras, colas o desplazándose en cuatro patas. El fenómeno despierta curiosidad y preocupación en partes iguales, además de interrogantes sobre si se trata de una moda, una expresión identitaria o un posible problema de salud mental.

La palabra proviene de teriantropía, un concepto que describe la identificación psicológica, emocional o espiritual de una persona con un animal específico, conocido como “theriotipo”.

Quienes se reconocen como therians aseguran sentir una conexión interna con una especie no humana, lo que puede reflejarse en comportamientos simbólicos o rituales relacionados con ese animal. Incluso en Argentina ya se habla de colegios especializados para esa comunidad.

Según explicó Florencia Rodríguez, psicóloga argentina, consultada por Caracol Radio, a diferencia de otras subculturas juveniles, en este caso no existe una referencia humana con la que se identifiquen los integrantes del grupo, sino una percepción de identidad ligada al mundo animal.

¿Es una tribu urbana o un fenómeno psicológico?

Rodríguez advierte que clasificar a los therians como una simple tribu urbana puede resultar impreciso. Mientras movimientos juveniles tradicionales se basan en estilos musicales, estéticos o sociales, en este caso la identidad gira alrededor de la autopercepción como animal o de una conexión profunda con él.

Algunos profesionales indican que, en adolescentes, este tipo de conductas puede estar asociado con la búsqueda de pertenencia, la necesidad de reconocimiento o la exploración de la identidad personal. Sin embargo, en adultos, recomiendan evaluar cada situación de manera individual, ya que podrían existir factores psicológicos subyacentes o antecedentes que requieren atención clínica.

También se insiste en que no todos los casos implican un trastorno mental. En muchos jóvenes puede tratarse de un juego simbólico, una forma de expresión o una estrategia para integrarse socialmente.

El papel de las redes sociales en la expansión del fenómeno therian

El crecimiento del fenómeno therian está estrechamente vinculado a plataformas digitales, donde miles de usuarios comparten contenidos relacionados con esta identidad. Videos de personas que imitan comportamientos animales o muestran accesorios específicos contribuyen a la viralización del concepto y a la formación de comunidades virtuales.

“Acá lo que sucede va más allá, porque lo que eran conocidas como las tribus urbanas, los floggers y los emos, ellos se identificaban con personas. La diferencia con los therians es que ellos se autoperciben animales, sienten una conexión muy especial con los animales, y lo que hacen es replicar conductas”, indicó la experta a la emisora.

Expertos consideran que la exposición constante a estas tendencias puede influir en adolescentes que buscan pertenecer a un grupo o diferenciarse socialmente, lo que explica su rápida expansión en distintos países.

Desde la psicología se recomienda abordar el tema con diálogo, comprensión y sin estigmatización. Escuchar a los jóvenes, entender las razones detrás de la identificación y evaluar si existe malestar emocional resulta clave para determinar si se trata de una etapa de exploración o de una situación que requiere acompañamiento profesional.

Los especialistas coinciden en que el fenómeno refleja, en gran medida, necesidades emocionales y sociales contemporáneas, más que una simple moda o un trastorno generalizado.

¿Qué implicaciones tiene el fenómeno therian en la salud mental?

El fenómeno therian causa cierta preocupación en el campo de la salud mental, especialmente porque involucra la identidad personal, la percepción del propio cuerpo y la relación con el entorno social.

“Eso es lo que nos está alarmando mucho a los profesionales de la salud mental, que son en su gran mayoría adolescentes que no encuentran líderes o referentes adultos y perciben el mundo de manera muy hostil”, agregó Rodríguez.

Sin embargo, otros especialistas coinciden en que identificarse como therian no constituye automáticamente un trastorno psicológico. El psicólogo y terapeuta familiar Francis Williams explicó a RC Noticias que la autopercepción como animal suele estar relacionada con procesos de búsqueda de identidad, necesidad de pertenencia o experiencias emocionales personales, más que con una patología clínica.

En la misma línea, profesionales de la psicología clínica indican que el fenómeno puede formar parte de la exploración normal de la identidad, sobre todo en adolescentes, etapa en la que las personas construyen su autoconcepto y buscan grupos con los cuales identificarse. Solo se considera un problema cuando aparece malestar significativo como el ataque al grupo Morat que se dio en Argentina, aislamiento social o pérdida de contacto con la realidad.

