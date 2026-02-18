Según la congresista, la decisión pondría en riesgo a 113 animales rescatados del maltrato y abandono, además de afectar a decenas de familias y estudiantes que participan en sus programas ambientales y sociales.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: “Le echaban a la gente”: dan espantosos detalles de ‘Pepe’, el cocodrilo que estuvo en el Bronx)

De acuerdo con Hernández, la medida, que deberá ejecutarse a más tardar el próximo 10 de marzo, es arbitraria y —según afirmó— no existe una orden judicial que respalde el procedimiento. La senadora advirtió que esta decisión contradice reconocimientos previos otorgados por el Distrito al ecobarrio y al santuario, los cuales han sido destacados por su aporte al cuidado ambiental y al trabajo comunitario.

“El alcalde Galán ha ordenado desalojar este santuario creado y mantenido exclusivamente por la comunidad del barrio, un escenario maravilloso que lo único que ha hecho es servir a la ciudad con un proyecto ambiental, social y comunitario para salvar y ayudar a animales abandonados o víctimas de distintas formas de maltrato”, expresó la congresista.

Lee También

¡Atentos a esta denuncia! Galán ha ordenado el desalojo de un santuario de animales que lleva 20 años existiendo.

Sin orden judicial y de manera arbitraria, les han dado plazo hasta el 10 de marzo para desalojar. Quedarían en la calle y a la deriva más de 110 animales.… pic.twitter.com/R0VNGVWeOF — Esmeralda Hernández (@EsmeHernandezSi) February 18, 2026

La Granja La Marielita, gestionada por la Fundación Sociocultural Emmanuel, ha operado durante más de 20 años como un refugio para animales rescatados, sin fines de lucro y con el respaldo de la comunidad local. En el lugar habitan conejos, gallos que anteriormente eran utilizados en peleas, patos, gansos y otras especies que han sido recuperadas tras sufrir abandono o violencia.

Según la denuncia, el santuario no solo cumple una función de protección animal, sino que también ha servido como un espacio de educación ambiental para estudiantes de colegios y universidades, quienes visitan el lugar para aprender sobre sostenibilidad, respeto por la naturaleza y convivencia con otras especies.

La senadora también cuestionó que, pese a que la Secretaría de Ambiente había reconocido tanto al ecobarrio como al santuario como referentes ambientales, la orden de desalojo emitida por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) rompería con ese respaldo institucional y pondría en riesgo el futuro del proyecto.

Lee También

Ante esta situación, Hernández informó que, junto con la comunidad, convocó una mesa técnica para el 19 de febrero, en la que participarán entidades como el IDRD, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), la Secretaría de Ambiente y el ICA. El objetivo es revisar la situación y buscar alternativas que permitan suspender la orden de desalojo y proteger el santuario.

La congresista también lanzó un llamado directo al alcalde Galán, instándolo a reconsiderar la medida y a priorizar otros problemas de la ciudad. “Deje de inventarse problemas persiguiendo estas iniciativas maravillosas”, aseveró.

* Pulzo.com se escribe con Z