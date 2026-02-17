Lo que muchos bogotanos consideraban una historia exagerada para asustar a los curiosos, resultó ser una de las realidades más atroces del extinto Bronx. La leyenda de ‘Pepe’, el cocodrilo (o caimán) que custodiaba los tesoros y secretos de los capos de la ‘L’, ha sido confirmada por alguien que lo vio crecer y, peor aún, que vio cómo lo alimentaban.

Pedro Ruiz, un exhabitante de calle que terminó en las filas de ‘Los Sayayines’ —el brazo armado que controlaba el sector—, entregó detalles en Los Informantes que ponen los pelos de punta sobre el destino de quienes caían en desgracia con los dueños del Bronx.

Según el relato de Ruiz, ‘Pepe’ no siempre fue el temido depredador de las historias. Llegó al sector siendo apenas una cría, pero el ambiente de violencia y los recursos de los criminales lo transformaron rápidamente.

El exsayayín aseguró que, con el paso del tiempo, el reptil alcanzó dimensiones considerables: “Ya tenía más de dos metros y le echaban a la gente a ese animal“. Según los rumores y testimonios recogidos tras la intervención de 2016, ‘Pepe’ era utilizado para desaparecer rastros de enemigos o deudores de la organización.

Aunque la leyenda está llena de matices, el testimonio de Ruiz le da un peso de realidad escalofriante. ‘Pepe’ no era solo un mito para aterrorizar; era una herramienta de tortura que habitaba en el corazón de la capital, alimentada por el miedo y, según denuncian, por las propias víctimas de un sistema criminal que hoy, afortunadamente, es cenizas.

