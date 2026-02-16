Óscar Rosas, chef que trabajó en el antiguo Bronx de Bogotá, relató recientemente uno de los capítulos más oscuros de su vida, que lo llevó a extremos inimaginables, en la más reciente entrega del programa ‘Los informantes’.

Su historia comienza en un contexto de vulnerabilidad y necesidad: para sobrevivir en un entorno hostil y marginal, Rosas comenzó a trabajar dentro del sector, inicialmente con labores simples, como limpiar calles, y luego avanzando hacia la venta y el empaquetado de drogas.

Su habilidad en la cocina, sin embargo, llamó rápidamente la atención de ‘Los Sayayines’, el grupo criminal que ejercía control absoluto sobre aquel territorio.

Lo que en un principio parecía una forma de subsistencia y una manera de mantenerse ocupado dentro del mundo delictivo, pronto se transformó en una situación límite, de la que difícilmente podría escapar.

El chef fue llevado a un túnel subterráneo, donde estuvo recluido durante tres años consecutivos. Allí, su vida cotidiana giraba exclusivamente en torno a la cocina, sin posibilidad de salir, aislado del mundo exterior. Durante ese tiempo, cada día se convirtió en un desafío no solo físico, sino también moral y psicológico.

Chef relató lo que le pasaría si no cocinaba carne humana

El momento más estremecedor de su relato ocurrió cuando describe la carne que debía preparar. Según contó, mientras manipulaba los ingredientes para sus platos —ajo, cebolla y demás condimentos— se dio cuenta de que algo no estaba bien.

La carne que le habían entregado no era de origen animal. “Saco lo que estaba en la bolsa de cuero, la extiendo. Cojo el ajo, cojo la cebolla, pero miro bien la carne y era un cuerpo humano completico: sin pies, sin cabeza, sin manos, sin huesos”, recordó con voz temblorosa. La situación alcanzó un punto crítico cuando se atrevió a cuestionar a uno de los líderes del grupo.

Rosas narró que, al expresar su negativa, recibió una brutal advertencia. “Miro al ‘sayayin’ y el ‘sayayin’ me pega con la culata. Le dije: ‘no voy a cocinar eso, eso es piel humana’, y él me respondió: ‘no solo lo va a cocinar, lo va a probar y se lo va a comer, o si no, nos lo comemos a usted’”.

¿Cómo consiguió escapar el chef del Bronx?

Óscar Rosas logró escapar del Bronx tras un intento de autolesión; se hirió el cuello con un vidrio, lo que obligó a sus captores a retirarlo de los túneles. Según su relato, fue dejado en las inmediaciones del Parque de los Mártires y posteriormente atendido en una clínica.

Aunque inicialmente su historia fue recibida con escepticismo, la intervención oficial de 2016 ratificó la presencia de fosas, túneles y centros de tortura, validando así las denuncias de las víctimas.

Su caso es un crudo recordatorio de la violencia extrema que imperó en este sector de Bogotá, dejando aún muchas incógnitas sobre el alcance real de las atrocidades cometidas.

