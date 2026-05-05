Un nuevo hecho de violencia se registró en la localidad de Ciudad Bolívar, donde un hombre de aproximadamente 30 años fue asesinado en un ataque armado en el sector de Sierra Morena II, causado temor entre los residentes de la zona.

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Según información revelada por ‘Gatonoticias’, el crimen ocurrió cuando la víctima caminaba por un callejón ubicado en la transversal 73G Bis con calle 73A sur. En ese momento, fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta.

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De acuerdo con versiones preliminares, el parrillero descendió del vehículo y, sin mediar palabra, disparó en repetidas ocasiones contra el hombre, quien cayó gravemente herido. Los atacantes huyeron del lugar inmediatamente después del hecho.

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La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital de Meissen, donde minutos más tarde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

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Hasta el momento, las autoridades no han logrado establecer la identidad del hombre ni los móviles del ataque. Sin embargo, ya se adelantan labores de investigación para dar con los responsables de este nuevo caso de sicariato en el sur de la capital.

El crimen ha causado preocupación entre los habitantes del sector, quienes alertan sobre la creciente inseguridad y piden mayor presencia de las autoridades en la zona.

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