Un gran susto se llevaron los habitantes del sur de Bogotá durante el cierre del lunes 4 de mayo y la madrugada de este martes. Una fuerte emergencia, originada al parecer por fallas eléctricas, requirió un despliegue operativo de grandes proporciones que no se veía hace meses en la capital.

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Los hechos se desencadenaron sobre las 10:00 p. m. de este lunes, específicamente en la diagonal 48 sur con carrera 57A, ubicada en el barrio Isla del Sol, localidad de Tunjuelito. Según los reportes preliminares entregados por las autoridades y registros de Noticias Caracol, el fuego habría iniciado por un cortocircuito.

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Vecinos de los edificios aledaños alertaron a las autoridades tras divisar una pequeña llama que rápidamente cobró fuerza, iluminando la parte alta de las estructuras circundantes. El punto crítico fue una bodega dedicada al reciclaje y la comercialización de chatarra.

Sobre la media noche, nuestros bomberos controlaron un incendio en una bodega de reciclaje en la Diagonal 48 Sur con Carrera 57A. Se hizo remoción de escombros para controlar el fuego. No se reportaron personas lesionadas. pic.twitter.com/QJD2nMM29j — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) May 5, 2026

La magnitud de la conflagración obligó a los Bomberos de Bogotá a ejecutar un operativo de alta complejidad. Cerca de la medianoche, la presencia institucional era masiva para evitar que las llamas se propagaran a las viviendas vecinas. El balance de recursos utilizados incluyó:

40 unidades de bomberos en línea de fuego.

Más de 10 máquinas extintoras.

6 equipos especializados de rescate y logística.

Personal de 3 estaciones diferentes de la ciudad.

Voceros del cuerpo oficial de bomberos señalaron que hacía bastante tiempo no se requería la movilización de tantos efectivos y equipos para atender un solo evento de este tipo en la ciudad, lo que dimensiona la peligrosidad de la situación.

Pese a la rápida reacción, el control total del fuego tardó varias horas. Los uniformados explicaron que la naturaleza de los materiales almacenados en la chatarrería —predominantemente metálicos y desechos industriales— dificultó las labores de enfriamiento.

A diferencia de otros materiales, el metal conserva altas temperaturas por periodos prolongados, lo que obligó a realizar una exhaustiva labor de remoción de escombros para asegurar que no quedaran focos activos.

Tras una ardua jornada de trabajo que se extendió hasta las primeras horas de este martes 5 de mayo, las autoridades confirmaron que el incendio fue controlado en su totalidad.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas ni víctimas fatales producto de la inhalación de humo o las llamas. No obstante, el propietario del establecimiento reportó pérdidas materiales de gran cuantía, pues la infraestructura y el material reciclable quedaron reducidos a cenizas.

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