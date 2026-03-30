Las obras del corredor de Transmilenio por la carrera Séptima en Bogotá comenzarán este 30 de marzo de 2026, iniciando en el tramo entre las calles 119 y 121 en sentido norte-sur.

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Este proyecto busca transformar la movilidad, el espacio público y la sostenibilidad ambiental en el norte de la ciudad. En su fase inicial se realizarán actividades de prospección arqueológica, requisito previo antes de iniciar excavaciones y la construcción del carril exclusivo.

El proyecto, que abarca desde la calle 99 hasta la 200, tendrá una inversión superior a 1,85 billones de pesos y una extensión de 11,56 kilómetros.

Contempla 14 estaciones, carriles exclusivos para buses y un patio portal de gran capacidad con más de 150 buses eléctricos. Está dividido en tres grupos para facilitar su ejecución.

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Durante las obras, se mantendrán al menos dos carriles por sentido para mitigar el impacto en el tráfico, aunque habrá cambios temporales en algunos paraderos.

Además, incluye mejoras urbanas como ciclorrutas, nuevos espacios públicos, miles de árboles y sistemas de drenaje sostenible.

Se estima que beneficiará a unos 133.000 pasajeros diarios, reducirá la congestión y mejorará la seguridad vial. Algunos tramos fueron aplazados para evitar mayores afectaciones en la movilidad.

En redes sociales, decenas de habitantes de la zona cercana al inicio de las obras expresaron su molestia y anunciaron un plantón para manifestarse en contra del proyecto.

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