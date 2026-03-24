La Empresa Metro de Bogotá (EMB), en un índice de avance del 72.13 %, lleva con éxito el proyecto del Metro, con aproximadamente un tercio de las obras civiles de estaciones y edificaciones de acceso culminadas. Una vez finalizado, el transporte masivo contará con 16 paradas en seis localidades de la ciudad, haciendo posible la integración de ocho estaciones con el sistema Transmilenio.

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“Estamos avanzando en la instalación de la vía férrea, canaletas, cableado, señalización y sistemas de alimentación de energía”, dijo a El Tiempo, un vocero representante de la Empresa Metro de Bogotá. El diseño de las estaciones recalca la arquitectura bioclimática, logrando una integración visual con el entorno, minimizando el impacto urbano y asegurando la seguridad de los usuarios.

(Vea también: Transmilenio arrancó campaña para no heredarle sus problemas al metro de Bogotá)

Además, en una iniciativa participativa, la EMB ha lanzado la campaña ‘Ponle nombre a la estación de tu barrio’, donde los ciudadanos tienen la oportunidad de ser partícipes en este importante proyecto de ciudad. Los interesados pueden enviar sus propuestas a través del canal de WhatsApp de la Alcaldía Mayor de Bogotá o por medio del asistente virtual, Chatico.

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Los residentes de Bogotá podrán sugerir nombres que representen la identidad cultural, la historia local o referenciales del entorno de cada estación. Según Infobae, este es un intento por lograr que el metro sea un reflejo de la diversidad y riqueza de sus barrios.

Esta campaña está disponible para ponerle nombre a las estaciones 3, 4 y 10 de la Línea 1 del metro de Bogotá.

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