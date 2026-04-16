Ibagué fue escogida como sede de la Octava Mesa Redonda sobre Economía Circular en Ciudades y Regiones, un hecho sin precedentes para América Latina. Esta es la primera vez que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) elige a una ciudad intermedia para este espacio global de discusión.

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El evento se enmarca en la Cumbre Glocal de Economía Circular NOVA–NEXT SUMMIT prevista entre el 21 y el 23 de abril en el Museo Panóptico de la capital del Tolima. La agenda reunirá a líderes de más de 30 países y a al menos 40 expertos internacionales, lo que posiciona a la ‘Ciudad musical’ como un escenario clave para el intercambio de ideas sobre sostenibilidad.

“Hemos tenido muchos eventos internacionales que han permitido consolidar a la ciudad como una anfitriona que cumple con las expectativas de cientos de turistas: tenemos la capacidad hotelera, gatrónomica, los servicios, todos dispuestos a recibir a los invitados especiales”, comentó en entrevista con Pulzo Johana Aranda, alcaldesa de Ibagué.

El impulso de este logro ha estado liderado por Milton Restrepo, gerente de Ibagué Limpia y director de la cumbre, junto con la mandataria local. Esta visión ha permitido proyectar a la ciudad como un nuevo punto de referencia en temas de sostenibilidad y desarrollo territorial.

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De igual manera, el gerente le contó a Pulzo algunos datos alarmantes que resaltan la importancia de estos espacios a nivel mundial. Por ejemplo, señaló que de acuerdo con la FAO, “de tres platos de comida, uno se bota sin probarlo”, al igual que, “al año, mueren siete millones de personas, es decir, toda la población de Bogotá, por contaminación del CO2”; con esto, también destacó el papel de la alcaldesa Aranda, quien, “brindó el apoyo y su voluntad política para liderar este ejercicio que nos pone en la agenda internacional”.

Economía circular: tema vital para la humanidad

La cumbre cuenta con el respaldo de un manifiesto firmado por más de 4.000 ciudades en el mundo, lo que amplía su alcance global. Este respaldo fortalece la articulación internacional en torno a la economía circular y promueve la colaboración entre distintos actores.

El encuentro convocará a más de 100 alcaldes, 40 panelistas y expertos de países como España, Portugal, Italia, México, Perú, Ecuador y República Dominicana. La agenda abordará temas de gobernanza, competitividad territorial, gestión de residuos y transformación de servicios públicos.

Durante las jornadas también habrá espacios sobre sostenibilidad y economía circular del agua en América Latina, con enfoque en soluciones prácticas frente a desafíos ambientales y sociales en la región.

Milton Restrepo, director de la Cumbre, aseguró que el reto actual está en articular esfuerzos existentes, y apunta a consolidar sistemas que integren normativa, empresas y ciudadanía en torno a objetivos comunes.

Por otro lado, la alcaldesa Johana Aranda anunció la participación de la diseñadora de modas Ágatha Ruíz de la Prada, quien estará el 22 de abril liderando talleres para el sector textil y en los que hablará acerca de economía circular, reciclaje y reutilización de desechos.

La elección de Ibagué confirma que los territorios juegan un papel cada vez más relevante en la transformación global, ya que con este tipo de espacios se evidencia cómo las ciudades pueden liderar soluciones frente a retos ambientales y económicos actuales.

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