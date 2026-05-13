La madrugada del domingo 11 de mayo quedó marcada por una tragedia en el barrio Torices, en Cartagena, luego de que Rafael Morales Morales fuera hallado sin vida en la terraza de un estadero del sector.

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El caso comenzó a tomar fuerza en redes sociales después de que circularan videos de cámaras de seguridad que muestran los últimos momentos de quien fue patrullero de la Policía Nacional, según informó El Universal.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, Morales había pertenecido a la Policía Nacional y era reconocido por personas cercanas como exintegrante de la Sijín.

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Las imágenes difundidas muestran al hombre caminando por la zona durante la madrugada y, según versiones conocidas por medios locales, llevaba consigo una cuerda antes de ingresar al establecimiento donde posteriormente ocurrió el hallazgo.

El caso causó conmoción entre habitantes de Torices y antiguos compañeros del exuniformado, especialmente por las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo. La escena obligó a la presencia de unidades judiciales y personal de criminalística, que adelantaron la inspección técnica y el traslado a Medicina Legal.

Expatrullero de la Policía le dejó mensaje a su hermana y a su hija

Con el paso de las horas se conocieron detalles de los últimos mensajes que Rafael Morales Morales habría enviado antes de ser hallado sin vida. De acuerdo con información publicada por Publimetro, el exuniformado le escribió a una de sus hermanas pidiéndole que cuidara de su hija pequeña.

Según relató el medio citado, Morales pidió a su familia que acompañaran a la niña “como si fuera una hija propia”, además de estar pendientes de llevarla al colegio y compartir tiempo con ella.

Uno de los fragmentos que más reacciones provocó fue la frase en la que el expatrullero habría pedido que le dijeran a su hija “que lo perdonara porque no pudo cumplirle todos sus deseos”, mensaje que comenzó a circular ampliamente en redes sociales.

Publimetro también indicó que compañeros y personas cercanas a Rafael Morales Morales lo recordaron como un hombre dedicado a su trabajo y muy unido a su hija, situación que aumentó la conmoción alrededor del caso ocurrido en la madrugada del lunes 11 de mayo en Cartagena.

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