La luz se apagó en Cartagena desde la mañana de este 24 de abril debido a un incidente importante en la red de energía eléctrica, dejando aproximadamente a la mitad de la ciudad a oscuras. Según Afinia Grupo EPM, la empresa encargada del suministro eléctrico, el corte fue provocado por un “evento” aún en proceso de identificación en el nivel de 220 kilovoltios que resultó en la salida en cadena de varias subestaciones.

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A pesar de esta importante interrupción, la empresa aseguró al público que tres de sus subestaciones, Manzanillo, Bayunca y Villa Estrella, continuaron en funcionamiento y que la compañía estaba haciendo esfuerzos inmediatos para rectificar la situación.

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En entrevista con Noticias Caracol, algunos ciudadanos comentaron que diversos establecimientos comerciales se encontraban sin energía, afectando la vitalidad comercial de la ciudad. Por otro lado, la ausencia de luz también causó la falla en numerosos semáforos.

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Posteriormente, Afinia emitió un nuevo comunicado, en el que explicaban que la interrupción del servicio inició desde las 6:20 de la mañana y que estaban trabajando arduamente en la resolución de dicho incidente A su vez, la empresa explicó que la interrupción fue “debido a la salida de varias subestaciones, asociada a un evento que se encuentra en gestión y coordinación con el Centro Nacional de Despacho (CND), para determinar sus causas y avanzar en su normalización”.

Por su parte, el alcalde Dumek Turbay confirmó que alrededor del 60% de la ciudad estaba sin electricidad y apuntó a que el comercio local y la circulación de la ciudad estaban siendo los más afectados por la situación. “Afinia nos ha notificado que la luz podría ser restablecida en un par de horas”, afirmó Turbay a El Tiempo. En el mismo informe, se detalló que el origen de la falla estaba en el sistema de transmisión de energía a nivel nacional.

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