El escándalo del candidato presidencial Santiago Botero Jaramillo sigue sumando capítulos oscuros a escasas horas de que se cierren las urnas en todo el país. Tras el mediático desalojo de su apartamento en Bocagrande, Cartagena, por presunta violencia intrafamiliar, un nuevo e inesperado detalle sobre el pasado familiar del empresario echa más leña al fuego en su peor momento político.

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Su esposa, la artista Manuela Echeverri Hoyos, habló en exclusiva con El Tiempo tras recuperar la vivienda para ella y su bebé de 10 meses. Al ser cuestionada sobre si el comportamiento agresivo del aspirante a la Casa de Nariño era algo nuevo, la mujer destapó la existencia de otro hijo del candidato y advirtió que su caso no es un hecho aislado.

De acuerdo con las declaraciones de la víctima, Botero Jaramillo ya tiene experiencia previa en la paternidad, un lado de su vida que no ha sido precisamente el más visible durante la campaña electoral de este 2026.

Sin embargo, lo más grave del señalamiento apunta a que las conductas violentas del líder del movimiento ‘Romper el Sistema’ habrían dejado huella en sus relaciones del pasado. Según la artista plástica, el círculo de agresiones del político viene de tiempo atrás: “No soy la primera mujer que sufre la violencia de Santiago; antes que yo hubo otras víctimas, pero nunca se atrevieron a denunciar”, sentenció.

Echeverri confesó que la pesadilla al lado del candidato presidencial comenzó desde el periodo de gestación y se agudizó en el posparto, tiempo en el cual Botero se habría desentendido por completo de las obligaciones con su hijo menor.

La situación tocó fondo cuando el político la dejó en la calle junto al lactante para meter a su amante al apartamento, lo que obligó la intervención de la Policía Nacional y la Comisaría de Familia.

Mientras los colombianos avanzan en las votaciones, Botero Jaramillo arranca la jornada con una orden judicial de restricción absoluta que le prohíbe acercarse a su esposa y a su bebé, sumado al repudio público por los antecedentes familiares que acaban de salir a la luz.

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